Al-Ahli Saudi Incar Gelar Baru Piala Super Asia, tapi AFC Tolak

Al-Ahli Saudi merencanakan pertandingan Piala Super Asia melawan Gamba Osaka setelah dua kali menang Liga Champions Asia, namun AFC menolak karena tidak ada anggaran.

Klub Al-Ahli Saudi kini menargetkan ambisi baru dalam perjalanannya, yaitu meraih another gelar kejuaraan, di atas puing-puing rival abadinya, Al-Nassr. Al-Ahli telah meraih tiga gelar dalam dua musim terakhir, yaitu satu gelar Piala Super Saudi dan dua gelar Liga Champions Asia , yang terakhir pada bulan April lalu atas tim Jepang Machida Zelvia.

Surat kabar Al-Riyadhiah dari Arab Saudi mengungkap bahwa gelar baru yang diimpikan Al-Ahli adalah Piala Super Asia. Klub tersebut telah menanyakan kemungkinan kepada Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk menggelar pertandingan Piala Super Asia melawan Gamba Osaka dari Jepang, yang baru saja meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr. Namun, AFC menanggapi permintaan Al-Ahli secara lisan dengan penolakan, mengklaim tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan turnamen tersebut dalam waktu dekat.

Ini bukan kali pertama pembicaraan mengenai turnamen Piala Super Asia muncul, laporan sebelumnya menyebutkan bahwa AFC mempertimbangkan untuk menyelenggarakannya setelah Al-Ahli dinobatkan sebagai juara pada musim lalu. Perlu dicatat bahwa turnamen Piala Super Asia pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, sebelum dihentikan setelah edisi 2002. Al-Hilal dianggap sebagai tim yang paling sering memenangkan turnamen tersebut dengan dua kali gelar, sejajar dengan Suwon Samsung Bluewings dari Korea Selatan





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Al-Ahli Saudi Piala Super Asia AFC Gamba Osaka Liga Champions Asia

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