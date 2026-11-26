Al Ahli menjamu Shabab Al-Ahli Dubai di Jeddah pada laga krusial fase grup Liga Champions Asia Elite. Info harga tiket mulai SAR 20 hingga SAR 150.

Al Ahli akan menghadapi Shabab Al-Ahli Dubai FC dalam pertandingan fase grup Liga Champions Asia Elite yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah. Laga krusial ini menyajikan duel penting bagi kedua tim untuk mengejar kedudukan di klasemen kontinental. Para suporter dapat memastikan kehadiran mereka dengan mengetahui mekanisme pembelian tiket dan jadwal resmi yang tersedia.

Mekanisme Pembelian Tiket Resmi di Webook

Tiket masuk reguler untuk laga ini ditawarkan mulai dari SAR 20 dan dapat mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah jika dibeli melalui portal penjualan resmi. Para penggemar disarankan untuk memeriksa kanal resmi terlebih dahulu karena alokasi tiket biasanya tersedia menjelang hari pertandingan. Platform Webook menjadi portal utama yang direkomendasikan oleh klub untuk memastikan keabsahan pembelian tiket.

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Strategi pembelian dini menjadi kunci untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat secara signifikan. Jika stok di situs resmi telah habis, fans dapat beralih ke platform sekunder seperti Grintahub. Platform ini menyediakan halaman khusus untuk melihat kursi yang masih tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini dengan mudah melalui proses online.

Analisis Performa Terkini Al Ahli Jeddah

Al Ahli mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru tim ini berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ahli mengalami kekalahan telak 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi.

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Mendapatkan tiga kemenangan beruntun sebelum kekalahan tersebut, Al Ahli berhasil mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di kompetisi kontinental dan Al Khaleej 4-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ahli mencetak total delapan gol namun juga kebobolan sembilan kali, menunjukkan pola pertahanan yang perlu diperbaiki.

Riwayat Pertandingan Shabab Al-Ahli Dubai FC

Shabab Al-Ahli Dubai mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Sharjah di Liga Pro ADNOC. Sebelumnya, mereka juga kalah 2-0 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite.

Menghadapi dua kekalahan beruntun itu, Shabab Al-Ahli Dubai meraih tiga kemenangan berturut-turut. Tim ini berhasil mengalahkan Esteghlal dengan skor 2-0 dan Al-Ain dengan skor 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali, menunjukkan stabilitas defensif yang baik.

Sejarah Head-to-Head di Liga Champions Asia Elite

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions Asia Elite pada 16 Februari 2026, ketika Al Ahli menang 4-3 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite, Al Ahli meraih tiga kemenangan. Satu hasil imbang dan satu kemenangan kandang dicatatkan oleh Shabab Al-Ahli Dubai.

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Secara historis, Al Ahli memiliki keunggulan dalam persaingan kedua tim di kompetisi kontinental ini. Kemenangan-kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Al Ahli untuk melanjutkan performa positifnya di fase grup Liga Champions Asia Elite di hadapan pendukung setia di Jeddah.