Al-Ahli comeback mengalahkan Al-Nassr berkat gol Galeno, Ivan Toney, dan Roger Ibanez. Al-Nassr tertahan di peringkat ketiga sementara Al-Ahli naik ke peringkat empat.

Tim Al-Ahli berhasil meraih kemenangan penting dengan mengalahkan Al-Nassr dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Tim tamu yang diwakili oleh Cristiano Ronaldo sempat memimpin lebih dahulu melalui gol tunggal di babak pertama. Namun, Al-Ahli menunjukkan kualitas yang lebih baik di babak kedua dengan mencetak tiga gol tanpa balasan untuk meraih hasil maksimal.

Ronaldo Buka Skor Awal Laga

Ronaldo membuka rekening gol Al-Nassr pada menit ke-14 melalui eksekusi yang tepat setelah menerima umpan dari Costa. Costa merebut bola dari bek lawan dan memberikan umpan sempurna kepada Ronaldo yang langsung melepaskan tembakan keras ke gawang lawan.

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Al-Nassr bahkan mendapatkan kesempatan emas empat menit kemudian untuk memperlebar keunggulan melalui tendangan penalti. Sayangnya, Ronaldo gagal mengeksekusi tendangan tersebut sehingga skor tetap bertahan 0-1 hingga akhir babak pertama.

Galeno Samakan Kedudukan Di Akhir Babak Pertama

Al-Ahli mulai menunjukkan gigitannya di babak pertama dengan meningkatkan intensitas serangan. Merih Demiral sempat mencetak gol melalui kepala di menit ke-30, namun wasit VAR memerintahkan penguluran kembali gol tersebut karena ada pelanggaran selama proses serangan.

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Usaha keras Al-Ahli terbayar di penghujung babak pertama ketika Galeno berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut dicetak melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang tidak bisa dicegah oleh kiper Al-Nassr, membuat skor menjadi 1-1.

Ivan Toney Dan Roger Ibanez Balas Dendam

Babak kedua dimulai dengan intensitas tinggi dari kedua belah pihak. Keunggulan Al-Ahli datang di menit ke-66 setelah wasit memberikan hukuman penalti karena pelanggaran yang dilakukan oleh Ronaldo di dalam kotak penalti.

Ivan Toney ditunjuk sebagai eksekutor penalti dan berhasil mengubahnya menjadi gol, membawa Al-Ahli unggul 2-1. Momentum ini membuat Al-Ahli semakin percaya diri dalam menekan pertahanan Al-Nassr yang mulai terlihat rapuh.

Kemenangan telak Al-Ahli ditutup oleh Roger Ibanez yang mencetak gol ketiga melalui sundulan sempurna dari hasil sepak pojok. Gol ini memastikan Al-Ahli keluar sebagai pemenang dengan skor akhir yang meyakinkan.

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Dampak Terhadap Klasemen Liga Saudi

Kekalahan ini berdampak langsung pada posisi klasemen Al-Nassr yang kini tertahan di peringkat ketiga dengan total poin sebanyak 28 poin. Tim yang dikelola dengan baik ini tampaknya mulai kehilangan konsistensi dalam meraih hasil maksimal di laga-laga penting.

Di sisi lain, kemenangan ini memberikan dampak positif besar bagi Al-Ahli yang berhasil naik ke peringkat keempat klasemen dengan raihan 24 poin. Pertambahan tiga poin ini menjadi krusial bagi ambisi klub untuk mengejar ketertinggalan di puncak klasemen liga.

Strategi Permainan Dan Analisis Taktis

Alasan mengapa Al-Nassr memutuskan untuk bermain terbuka di laga ini adalah karena status mereka sebagai tim tamu yang tidak ingin bermain defensif. Mereka ingin menguasai permainan dan menekan Al-Ahli sejak awal pertandingan.

Keputusan tersebut terbukti berisiko ketika Al-Ahli mampu memanfaatkan kesalahan individu dan momen konversi yang tepat. Efisiensi Al-Ahli di depan gawang, terutama di babak kedua, menjadi pembeda utama yang menentukan jalannya pertandingan.