Akun Instagram Ahmad Dhani Diduga Diretas, Unggah Promosi Emas Antam

Akun Instagram Ahmad Dhani mendadak mengunggah promosi emas Antam yang tidak sesuai dengan gaya unggahan biasanya, memicu dugaan peretasan. Postingan tersebut kemudian menghilang, menambah spekulasi bahwa akun telah diamankan kembali. Kejadian ini terjadi setelah akun Dhani sempat menghilang setelah unggahan terkait perceraiannya dengan Maia Estianty.

Akun Instagram musisi Ahmad Dhani kembali menjadi pusat perhatian publik, namun kali ini bukan karena unggahan yang kontroversial melainkan dugaan peretasan yang terjadi secara mendadak.

Pantauan menunjukkan bahwa pada tengah malam menuju Rabu, 6 Mei 2026, akun @ahmaddhaniofficial mengunggah konten promosi tebus murah emas logam mulia Antam, sebuah aktivitas yang sangat berbeda dengan gaya unggahan Dhani sebelumnya. Kemunculan postingan ini langsung menimbulkan kecurigaan di kalangan warganet, banyak yang menduga akun tersebut telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, dalam hitungan menit, kedua postingan tersebut lenyap dari tampilan Instagram, memicu spekulasi bahwa akun tersebut telah berhasil diamankan kembali oleh Dhani atau timnya.

Kejadian ini terjadi tidak lama setelah akun Instagram Dhani sempat menghilang secara misterius sebelumnya, setelah ia mengunggah konten terkait perceraiannya dengan Maia Estianty. Dhani sebelumnya telah menyampaikan kecurigaannya bahwa ada pihak yang merasa terganggu dengan unggahannya dan bahkan telah melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Polri, menduga bahwa hilangnya akun bukan disebabkan oleh laporan massal dari pengguna biasa, melainkan upaya untuk membungkamnya. Ia merasa postingannya benar dan ada yang mencoba untuk menekan kebebasan berekspresinya.

