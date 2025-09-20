Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat: Tujuh Kali Letusan Terekam, Status Awas Tetap Berlaku

Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan tujuh kali letusan dan tremor menerus. Status Awas tetap berlaku, masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bahaya dan mengikuti arahan pemerintah.

Dalam periode pengamatan selama enam jam pada hari Sabtu, dimulai dari pukul 06.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA, Gunung Lewotobi Laki-laki yang berlokasi di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur ( NTT ), kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA), tercatat tujuh kali letusan dengan amplitudo yang bervariasi antara 14.8 hingga 44.4 mm, dan durasi letusan yang berkisar antara 23 hingga 614 detik.

Selain itu, aktivitas tremor menerus (Microtremor) juga terekam dengan amplitudo yang berkisar antara 14.8 hingga 22.2 mm, dengan dominasi pada amplitudo 14.8 mm. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas magma di dalam gunung yang terus bergerak dan melepaskan energi secara berkala. Informasi ini menjadi penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana dan peningkatan kewaspadaan masyarakat sekitar.\Secara visual, Gunung Lewotobi Laki-laki tertutup kabut dengan kategori 0-II selama periode pengamatan tersebut. Kondisi cuaca di sekitar gunung dilaporkan cerah dan berawan, dengan angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat. Suhu udara pada saat pengamatan berada pada kisaran 31-32 derajat Celcius. Yosef S Mboro, Petugas PGA Gunung Lewotobi Laki-laki, menyampaikan bahwa asap kawah terlihat bertekanan sedang hingga kuat, berwarna kelabu dengan intensitas tebal, dan mencapai ketinggian antara 1.000 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan bahaya, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Level IV (Awas), yang mengharuskan kewaspadaan tertinggi dari semua pihak. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat untuk memastikan keselamatan bersama.\Sehubungan dengan status Awas Gunung Lewotobi Laki-laki, masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius enam kilometer dari pusat erupsi, serta tujuh kilometer pada sektor barat daya-timur laut. Imbauan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terhadap potensi bahaya letusan dan dampak ikutan lainnya, seperti awan panas dan lontaran material vulkanik. Pemerintah daerah setempat secara aktif memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat, serta meminta agar tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki juga diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung, terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Daerah-daerah yang berpotensi terdampak meliputi Desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Dalam situasi hujan abu vulkanik, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker atau penutup hidung-mulut guna melindungi sistem pernapasan dari paparan partikel berbahaya. Situasi ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, petugas terkait, dan masyarakat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan bersama





