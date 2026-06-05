Aktivis Lingkungan, Guru Honorer, dan Kasus Korupsi: Berita Utama Hari Ini

Berita utama hari ini meliputi unjuk rasa lingkungan, FGD guru honorer, kelahiran anak-anak harimau Sumatera, dan kasus korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Serangan militer Israel di Kota Gaza juga menjadi perhatian utama.

Aktivis dari Ecoton, yang mengenakan topeng ikan, mengikuti unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 5 Juni 2026, untuk menyerukan sungai bersih bebas sampah dan limbah industri serta perlindungan ikan sungai sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait nasib guru honorer di Jakarta. Taman Safari Indonesia II Prigen memperkenalkan anak-anak harimau Sumatera yang lahir pada 23 Maret 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan terkait kasus dugaan pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, divonis hukuman penjara selama empat tahun dan enam bulan. Serangan militer Israel di Kota Gaza terus berlanjut dan memakan korban jiwa. Di Kota Gaza, serangan terjadi di empat titik apartemen dalam waktu yang hampir bersamaan sebelum fajar. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya sembilan orang





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Lingkungan Guru Honorer Korupsi Serangan Militer Israel

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