Aktivis Ecoton Menggelar Aksi Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Aktivis Ecoton mengenakan topeng ikan saat menggelar aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta mengenakan topeng berbentuk ikan sebagai simbol pentingnya menjaga kelestarian habitat sungai.

Aktivis Ecoton mengenakan topeng ikan saat menggelar aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Surabaya , Jawa Timur , Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta mengenakan topeng berbentuk ikan sebagai simbol pentingnya menjaga kelestarian habitat sungai.

Melalui aksi ini, para aktivis menyerukan upaya mewujudkan sungai yang bersih dari sampah dan limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Mereka juga mengangkat isu perlindungan ikan sungai yang keberadaannya dinilai semakin terancam akibat penurunan kualitas perairan. Aktivis Ecoton mengenakan topeng ikan saat menggelar aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6/2026). Kepergok Curi Sawit, Pria di Muba Tembak Sekuriti hingga Kritis.

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