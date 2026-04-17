Aktivis Andrie Yunus Mendesak Peradilan Umum untuk Kasus Penyerangan Air Keras, Koalisi Sipil Bantah Motif Dendam Pribadi

Aktivis Kontras, Andrie Yunus, meminta Presiden Prabowo Subianto agar kasus penyerangan air keras yang menimpanya diselesaikan melalui peradilan umum. Koalisi masyarakat sipil membantah motif dendam pribadi yang dilontarkan oleh Oditurat Militer, menekankan adanya aksi terencana dan pemantauan intensif berdasarkan investigasi CCTV. Permintaan ini didasari kekhawatiran minimnya transparansi dan akuntabilitas di peradilan militer, serta dugaan keterlibatan otak intelektual yang mungkin tidak tersentuh oleh proses militer.

Koalisi masyarakat sipil mengecam keras motif dendam pribadi yang dilontarkan dalam kasus penyerangan terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus . Pihak advokasi menekankan bahwa investigasi independen yang didukung rekaman CCTV mengungkap adanya aksi terencana dan pemantauan intensif di lapangan, menunjukkan bahwa serangan tersebut jauh dari sekadar luapan emosi pribadi.

Andrie Yunus sendiri, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 17 April 2026, mendesak agar kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana melalui teror air keras yang menimpanya diselesaikan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer. Permintaan ini didasari oleh keyakinannya bahwa mekanisme peradilan umum adalah satu-satunya cara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas hukum yang berkeadilan bagi warga sipil, terutama mengingat dirinya adalah korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh prajurit militer. Oleh karena itu, Andrie meminta Presiden untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan memutuskan agar kasus ini diselesaikan di peradilan umum. Sebelum menyerahkan surat resmi tersebut, belasan aktivis menggelar aksi damai di dekat Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, membentangkan baliho besar berisi salinan surat terbuka Andrie Yunus untuk Presiden. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Presiden agar memberikan perhatian serius terhadap kebuntuan hukum yang dialami Andrie. Surat desakan kolektif dari berbagai organisasi masyarakat sipil turut diserahkan bersama surat dari Andrie kepada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai bentuk dukungan moral dan hukum. Dalam suratnya, Andrie secara tegas menyatakan keberatan kasus penyerangan yang menimpanya diproses di peradilan militer. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa proses hukum di peradilan militer tidak akan mampu menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk otak intelektual di balik serangan tersebut. Perbedaan mencolok antara hasil investigasi mandiri dan berkas perkara hukum menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran ini. Investigasi yang dilakukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berhasil mengidentifikasi setidaknya 16 pelaku lapangan yang terlibat. Namun, berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta hanya mencantumkan empat tersangka, yang semuanya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Keempat tersangka tersebut berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Kasus ini, dengan nomor registrasi 55/K/2-07/AL-AU/IV/2026, saat ini tengah dalam tahap penelitian syarat formil dan materiil. Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel (Chk) Andri Wijaya, menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), motif pelaku adalah dendam pribadi terhadap Andrie Yunus. Motif ini memunculkan kekhawatiran yang sama seperti yang terjadi pada kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada tahun 2017, di mana motif dendam pribadi dinilai gagal mengungkap dalang intelektual di balik serangan tersebut. Andrie Yunus menegaskan bahwa peradilan militer memiliki rekam jejak panjang terkait impunitas dan minimnya transparansi, sehingga ia mendesak pembentukan TGPF independen. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung tinggi keadilan hukum. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, yang turut mendampingi penyerahan surat, menambahkan bahwa secara tipologi kejahatan, serangan terhadap Andrie murni masuk dalam ranah tindak pidana umum, bukan militer. Penentuan yurisdiksi pengadilan seharusnya didasarkan pada karakteristik tindakan, bukan status pelaku. Tindak pidana militer diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 yang berkaitan dengan kejahatan jabatan, desersi, atau tindakan prajurit dalam masa konflik bersenjata. Sebaliknya, pidana umum adalah tindakan yang dilakukan prajurit di luar fungsinya sebagai alat pertahanan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui peradilan umum dengan mekanisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan memperkuat legitimasi korban. Namun, hambatan legal-formal seperti belum direvisinya UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menjadi kendala. Selain hambatan legal, Dimas juga menyoroti hambatan politik dalam pengungkapan motif, sembari membantah klaim Oditurat Militer mengenai motif serangan yang disebut sebagai dendam pribadi





Sidang Perdana Kasus Penganiayaan Aktivis KontraS Andrie Yunus Digelar 29 April 2026Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Rabu, 29 April 2026. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, menyatakan berkas perkara telah diterima dan dinyatakan masuk dalam kewenangan pengadilan militer karena terdakwa berstatus prajurit aktif.

Terkuak, Ini Motif 4 Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie YunusOditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan, motif sementara mengarah ke persoalan pribadi. Hal itu diungkap Andri berdasar Berita Acara Pemeriksaan.

Tuntutan Massa Aksi untuk Andrie Yunus di Puspom TNIMasyarakat sipil dalam aksi menuntut agar kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus diadili melalui peradilan umum atau sipil.

Sidang Perdana Kasus Dugaan Penganiayaan Aktivis KontraS Andrie Yunus Digelar 29 AprilPengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Rabu, 29 April 2026. Sidang akan mengagendakan pembacaan surat dakwaan terhadap empat terdakwa yang merupakan anggota militer aktif.

Aktivis Geruduk Puspom TNI, Tuntut Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Aktivis Geruduk Puspom TNI, Tuntut Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan UmumPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

