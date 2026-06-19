Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Jakarta Terdapat di Lima Titik Lokasi

Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan demo mahasiswa di lima titik di wilayah Jakarta Pusat. Massa dijadwalkan turun di lima titik, yakni Silang Selatan Monas, DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta hari ini terdapat di lima titik lokasi . Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan demo mahasiswa di lima titik di wilayah Jakarta Pusat.

Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut agar berlangsung aman dan tertib. Massa dijadwalkan turun di lima titik, yakni Silang Selatan Monas, DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan. Aksi pertama digelar oleh Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir, yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya, massa dari Kepresma Universitas Trisakti dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR mulai pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia dijadwalkan berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut agar berlangsung aman dan tertib





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Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Jakarta Lima Titik Lokasi

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