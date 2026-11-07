Aksi Rakyat Bela Indonesia Tuntut Penegakan Hukum MK dan MA

Ferry Juliantono dan Bachtiar Nasir dari Aksi Rakyat Bela Indonesia menuntut penegakan hukum konsisten pasca putusan MK dan MA dalam demonstrasi di Jakarta.

Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dipimpin oleh Ferry Juliantono dan Bachtiar Nasir secara resmi menyatakan komitmennya untuk mengawal proses penegakan hukum. Kepastian ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Universitas Al Azhar, Jakarta, pada hari Sabtu, 7 November 2026.

Ferry Juliantono sebagai Ketua Steering Committee dari aksi tersebut menegaskan bahwa gerakan mereka berfokus pada konsistensi penegakan aturan. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum pasca putusan lembaga peradilan tinggi di Indonesia. Ferry menegaskan posisi mereka untuk tidak mengambil sikap politik langsung, melainkan memastikan hukum berjalan sesuai mekanisme yang ada.

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Mekanisme Penegakan Hukum Pasca Putusan MK

Ferry Juliantono menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme hukum yang akan diawasi oleh Aksi Rakyat Bela Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dalam lima tuntutan utama gerakan ini, salah satu poin kuncinya adalah menegakkan proses hukum sesuai dengan putusan yang telah ada di lembaga-lembaga yang berwenang. Kedua lembaga tersebut secara eksplisit adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pernyataan Ferry ini memberikan arah yang jelas bagi massa pendukung aksi yang akan turun ke jalan. Meskipun tidak menyebut secara gamblang putusan spesifik yang dimaksud, konteks yang muncul mengarah pada isu-isu kontroversial di tingkat nasional. Ferry menekankan bahwa tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap putusan lembaga hukum tersebut diproses dan dijalankan secara serius oleh aparat penegak hukum.

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Sementara itu, ketegasan Ferry tidak menjebak pada interpretasi pribadi mengenai isi putusan tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa penafsiran detail mengenai isi putusan bukanlah ranah atau tanggung jawab langsung dari panitia aksi. Fokus utama mereka adalah pada eksekusi dan implementasi putusan yang telah menjadi hukum tetap di tingkat Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Lima Tuntutan Aksi Nasional dan Penolakan Oligarki

Bachtiar Nasir, yang menjabat sebagai Ketua Organizing Committee dari Aksi Rakyat Bela Indonesia, mengungkap rincian strategi aksi nasional yang rencananya akan digelar pada hari Minggu, 8 November 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan dibacakan secara langsung oleh para peserta atau perwakilan di tengah jalannya aksi tersebut.

Lima tuntutan yang dibawa oleh kelompok ini memiliki muatan politik dan sosial yang kuat. Tuntutan pertama yang paling fundamental adalah menyerukan agar rakyat Indonesia bersatu padu demi membela kedaulatan negara. Poin ini menjadi landasan emosional bagi para peserta untuk menjaga keutuhan NKRI dari berbagai gangguan internal maupun eksternal.

Tuntutan ketiga dari daftar tersebut secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap praktik oligarki. Bachtiar Nasir menegaskan bahwa rakyat bersatu untuk melawan oligarki dan juga negara-negara asing yang dianggap menjadi pelindung struktur kekuasaan oligarki tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya soal hukum, tapi juga soal struktur kekuasaan ekonomi-politik di Indonesia.

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Dampak Sosial dan Langkah Konkretnya

Keputusan untuk mengawal proses hukum ini memiliki implikasi serius bagi stabilitas sosial di Jakarta. Dengan adanya klarifikasi posisi dari Ferry dan Bachtiar, massa aksi memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus diperjuangkan. Mereka tidak lagi hanya berdemonstrasi dengan untaian kata-kata umum, tetapi memiliki target spesifik yaitu implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bagi masyarakat umum, perkembangan ini menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan dari kelompok sipil terhadap institusi negara. Penekanan pada isu penolakan oligarki dan keterlibatan negara asing menambah dimensi kritis dari tuntutan ini. Aksi yang dijadwalkan besok, Minggu, 8 November 2026, akan menjadi momen pengujian nyata atas konsistensi gerakan ini.

Kehadiran Ferry Juliantono dan Bachtiar Nasir sebagai figure sentral memberikan struktur organisasi yang jelas dalam aksi tersebut. Mereka memastikan bahwa setiap tuntutan yang dibacakan hari ini akan menjadi pedoman bagi aksi esok hari. Masyarakat dapat memantau bagaimana kelima tuntutan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan kolektif di lapangan dalam beberapa jam ke depan.