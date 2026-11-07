Aksi Rakyat Bela Indonesia Koordinasi dengan PBNU dan Muhammadiyah

Koordinasi intensif antara panitia Aksi Rakyat Bela Indonesia dengan PBNU dan Muhammadiyah menjelang demonstrasi nasional di Jakarta pada 8 November 2026.

Gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia telah memulai langkah strategis berupa koordinasi intensif dengan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjelang pelaksanaan aksi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026). Konsolidasi ini dilakukan di kampus Universitas Al Azhar, Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026), sebagai upaya memastikan dukungan luas dan keselarasan tujuan dari berbagai elemen masyarakat.

Koordinasi Strategis dengan Pimpinan Ormas

Ferry Juliantono, yang menjabat sebagai Ketua Steering Committee Aksi Rakyat Bela Indonesia, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi aktif dengan para pimpinan kedua ormas tersebut. Ferry menyatakan bahwa ia sudah berhasil menghubungi Ketua Umum PBNU pada malam hari sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari komunikasi tadi malam, Ferry berencana untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PBNU dan Sekretaris Jenderal PBNU pada pukul 13.00 WIB hari ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan niat dan semangat dalam gerakan yang akan digelenggarakan besok.

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Selain PBNU, Ferry Juliantono juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia mengungkapkan bahwa pihak panitia juga akan berkomunikasi dengan organisasi tersebut pada hari yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semangat dan tujuan dari kegiatan Aksi Rakyat Bela Indonesia dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang terlibat. Langkah ini diambil sebagai upaya menggalang dukungan nyata dari elemen-elemen masyarakat sipil dan keagamaan sebelum aksi nasional benar-benar dilaksanakan.

Tuntutan Menentang Oligarki dan Pelindung Asing

Dalam kesempatan yang sama di lokasi aksi, Bachtiar Nasir yang merupakan Ketua Organizing Committee (OC) Aksi Rakyat Bela Indonesia, mengungkapkan rincian dari tuntutan yang akan dibawa dalam demonstrasi. Ia menegaskan bahwa lima tuntutan utama akan dibacakan secara langsung pada hari pelaksanaan aksi. Tuntutan tersebut mencerminkan keresahan rakyat terhadap kondisi politik dan ekonomi negara yang selama ini dianggap merugikan. Fokus utama aksi ini adalah menunjukkan dukungan terhadap penegakan hukum yang transparan dan adil.

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Salah satu poin kunci dalam tuntutan lima poin tersebut adalah semangat persatuan rakyat Indonesia untuk membela tanah air. Para penyelenggara aksi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu dalam melawan praktik oligarki yang dianggap telah merugikan keuangan negara secara masif. Selain itu, aksi ini juga menuntut perlawanan terhadap negara-negara asing yang dituduh menjadi pelindung atau pendukung dari para oligarki tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya berfokus pada isu internal, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan nasional.

Dampak Nyata dan Langkah Sela

Langkah koordinatif yang dilakukan oleh panitia aksi ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan kekuatan ormas Islam yang memiliki pengaruh besar. Dengan melibatkan PBNU dan Muhammadiyah, Aksi Rakyat Bela Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan gerakan ini hingga ke berbagai pelosok masyarakat. Dukungan dari ormas-ormas besar ini diharapkan dapat memberikan legitimasi moral dan kekuatan numbers yang signifikan bagi jalannya aksi nasional.

Aksi nasional yang akan berlangsung pada Minggu (8/11/2026) dijadwalkan akan menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap ketidakadilan. Dengan adanya koordinasi yang matang, panitia berharap aksi ini dapat berjalan kondusif dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu penegakan hukum dan perlawanan terhadap korupsi serta oligarki. Langkah-langkah konkret ini merupakan upaya nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem pemerintahan yang berkeadilan.