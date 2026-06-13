Aksi Proteks Kapal Simbolis di Danau Jenewa lawan KTT G7 dan Dukungan Swiss untuk Israel

Lebih dari dua puluh kapal berkumpul di Danau Jenewa untuk memprotes sidang KTT G7 di Evian, Prancis, sekaligus mengecam sikap Swiss dan negara-negara G7 atas situasi di Gaza. Aksi yang dihadiri oleh anggota parlemen dan mantan pejabat Swiss ini juga menyoroti peran Swiss dalam pengamanan KTT yang dianggap mendukung genosida di Gaza.

Sebanyak 25 kapal berkumpul di Danau Jenewa pada Sabtu dalam aksi protes simbolis menentang KTT G7 yang berlangsung di Kota Evian, Prancis. Puluhan kapal tersebut berkumpul di tengah danau, tepat di seberang Kota Evian, lokasi para pemimpin negara-negara Anggota Kelompok Tujuh (G7) melangsungkan pertemuan akhir pekan ini.

Berdasarkan pernyataan dari Global Sumud Switzerland selaku pendukung aksi, para peserta ingin memprotes sikap Swiss terkait situasi di Gaza,以及 perannya dalam pengaturan keamanan di sekitar area KTT. Beberapa peserta yang hadir diketahui sebelumnya pernah berpartisipasi dalam misi armada kapal kemanusiaan yang bertujuan untuk menembus Gaza.

"Negara-negara G7 dan Swiss turut terlibat dalam genosida yang terjadi di Gaza," ujar Leonore Porchet, anggota parlemen Swiss dari Partai Hijau yang ikut serta dalam aksi protes tersebut. Mantan Wali Kota Jenewa, Remy Pagani, yang sebelumnya pernah ditahan di Israel saat mengikuti misi kapal kemanusiaan ke Gaza, juga tampak hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Protes KTT G7 Danau Jenewa Swiss Gaza Kapal Kemanusiaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zaskia Adya Mecca Turun ke Aksi, Bawa Ambulan hingga Logistik untuk MahasiswaTabloid Bintang

Read more »

Prediksi Susunan Pemain Qatar vs Swiss: Julen Lopetegui Tak Gentar, Murat Yakin Pantang Anggap RemehPelatih Qatar Julen Lopetegui tak gentar lawan Swiss di Piala Dunia 2026. Simak prediksi susunan pemain serta sikap pelatih yang tetap waspada.

Read more »

Qatar vs Swiss: Granit Xhaka Pastikan 'Nati' Bakal Tancap Gas Sejak Awal!Kapten Timnas Swiss, Granit Xhaka menegaskan timnya akan tampil dengan performa terbaik melawan Qatar dari awal hingga akhir laga.

Read more »

Jakarta Bakal Mati Listrik 1 Jam untuk Aksi Hemat EnergiPemadaman listrik akan dilakukan di sejumlah titik di Jakarta untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat energi dan pengurangan emisi karbon.

Read more »