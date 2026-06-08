Aksi Pencurian dengan Kekerasan di Bojongsari, Warga Berhasil Menggagalkan

Sebuah aksi pencurian dengan pemberatan terjadi di Jalan Jati, Sawangan, Bojongsari. Empat tersangka menggunakan senjata api dan alat lainnya untuk mengancam warga. Berkat kewaspadaan warga, para pelaku gagal membawa kabur barang berharga dan melarikan diri. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.

Salah seorang warga, Widodo, menceritakan kejadian menegangkan saat ia menggagalkan aksi pencurian di rumah tetangganya di Jalan Jati, Sawangan, Bojongsari , pada Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 14.25 WIB.

Saat itu Widodo melihat tiga orang mencurigakan di depan rumah korban. Ia mendekati mereka dan bertanya, Nyari apa, Mas? Salah satu dari mereka menjawab, Nyari-nyari Chandra. Widodo curiga karena melihat pintu rumah korban dalam kondisi rusak.

Saat ia mendengar suara pintu berbunyi, seorang pria keluar dari dalam rumah korban. Widodo berteriak sehingga para tersangka panik dan terjadi percekcokan. Salah satu tersangka menodongkan pistol ke arah Widodo sambil berusaha melarikan diri. Tersangka lain mengancam Widodo dengan obeng dan linggis.

Widodo mengurungkan niat melawan dan berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan langsung keluar rumah dan mengejar para tersangka yang kabur menggunakan tiga sepeda motor. Empat tersangka berhasil melarikan diri namun gagal membawa barang berharga korban. Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, membenarkan adanya aksi pencurian dengan pemberatan di lokasi tersebut.

Anggota Polsek Bojongsari telah mendatangi tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti. Menurut Fauzan, tersangka masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu gerbang, jendela, dan pintu kamar di dalam rumah. Setelah berhasil masuk, mereka merusak pintu lemari untuk mencari barang berharga. Namun aksi mereka diketahui warga sehingga terjadi lempar-lemparan batu antara tersangka dan warga yang berusaha menggagalkan pencurian.

Polsek Bojongsari sedang mengidentifikasi para tersangka dengan meminta keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan smart lock pintu rumah korban mengalami kerusakan akibat dibobol paksa. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Kejadian serupa juga sempat viral di media sosial terkait aksi pencurian motor di Lampung yang nyaris tewas diamuk massa dan detik-detik maling di Jakarta Selatan yang menggasak ponsel saat korban tertidur pulas.

Warga sekitar berharap polisi segera menangkap para pelaku agar keamanan lingkungan kembali terjaga. Mereka juga mengimbau warga untuk selalu waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Aksi warga yang sigap menggagalkan pencurian ini patut diapresiasi sebagai contoh kepedulian terhadap keamanan bersama. Polsek Bojongsari mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena dapat berakibat fatal dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan kerja sama antara warga dan polisi dalam mencegah tindak kriminal. Setelah kejadian, polisi meningkatkan patroli di sekitar wilayah Bojongsari untuk mengantisipasi aksi serupa. Selain itu, mereka juga mengedukasi warga tentang langkah-langkah pengamanan rumah seperti memasang kunci ganda, kamera CCTV, dan tidak menyimpan barang berharga di tempat yang mudah terlihat. Warga yang menjadi saksi kunci, Widodo, mengaku trauma namun bangga karena aksi pencurian berhasil digagalkan.

Ia berharap para tersangka segera ditangkap dan dihukum setimpal. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua untuk lebih waspada terhadap potensi kejahatan di sekitar lingkungan tempat tinggal





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Pencurian Bojongsari Senjata Api Warga Polisi

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