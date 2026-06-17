Aksi Mahasiswa Menentang Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi dan Program MBG di Surabaya

Pada Rabu, 17 Juni 2026, mahasiswa dari berbagai organisasi student exchange di Surabaya melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG). Aksi tersebut melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI), dan Aliansi BEM Surabaya (ABS). Para mahasiswa menegaskan bahwa kedua kebijakan tersebut memberatkan kondisi ekonomi rakyat, terutama kalangan dengan penghasilan rendah. Mereka juga mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai belum optimal dan menimbulkan masalah baru dalam distribusi. Di lokasi protes, terlihat beberapa peserta memegang poster yang menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pokok dan layanan publik. Polisi setempat المرأةrael untuk mengamankanDemonstrasi berjalan dengan damai meski suasanatences.

Pada hari Rabu, 17 Juni 2026, Surabaya , Jawa Timur, menjadi saksi bisu aksi massa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi student exchange. Aksi protes ini Disordered Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI), dan Aliansi BEM Surabaya (ABS).

Tujuan utama mereka adalah menentang dua kebijakan pemerintah: kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG). Mahasiswa-mahasiswa tersebut berkumpul di sejumlah titik strategis di Surabaya, membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kedua kebijakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi akan memberatkan keseluruhan社区居民, terutama yang berpenghasilan rendah, karena harga komoditas lain juga akan ikut naik.

Sementara itu, program MBG yang diluncurkan sebagai upaya pemberianNutrisi bagi sekolah-sekolah dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya, mulai dari masalah distribusi, standar gizi, hingga potensi korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam aksi tersebut, salah satu sorotan yang menarik adalah kehadiran seorang pedagang penyandang disabilitas yang turut menyampaikan pidato. Ia menceritakan pengalaman pribadi bagaimana kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi usahanya, karena sejumlah bahan pokok dan biaya transportasi yang ia butuhkan ikut bertambah.

Bahkan, ia mengaku kesulitan untuk meneruskan usaha akibat pembelian BBM yang lebih mahal. Kehadirannya di antara para mahasiswa menggariskan bahwa dampak kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh kalangan akademisi tetapi juga oleh warga biasa dan pelaku mikro. Sementara di Ibu Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung mencapai 245.980 murid baru.

Kuota tersebut mencakup sekolah negeri, jalur SPMB Bersama, hingga sekolah swasta gratis yang dibuka melalui empat jalur penerimaan: prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Proses seleksi mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026. Untuk memberikan kemudahan, posko pelayanan disediakan untuk membantu masyarakat dalam memahami persyaratan dan tahapan pendaftaran. Di bidang pertahanan, kapal perang Inggris HMS Tamar berhasil claws di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu 17 Juni 2026.

Kapal patroli kelas River tersebut bertujuan mempererat hubungan bilateral, peningkatan kapasitas personel, dan lokakarya doktrin. Kehadiran HMS Tamar di Indonesia adalah bagian dari misi keamanan maritim dan memperkuat kemitraan strategis dengan TNI Angkatan Laut. Kapal ini akan menginap di Jakarta hingga 20 Juni 2026. HMS Tamar dikenal ramah lingkungan karena dilengkapi filter khusus untuk mengurangi emisi gas buang.

Di Bali, umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari yang sama. Galungan dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan Kalender Bali. Perayaan ini adalah momen untuk menyucikan diri, memperkuat spiritualitas, serta memperingati terciptanya alam semesta. Esensi utama Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani guna memenangkan dharma atas adharma.

Untuk wisatawan, Galungan menjadi salah satu tradisi paling mencolok yang dapat they lihat di Pulau Dewata. Di Palu, Sulawesi Tengah,gempa tektonik dangkalmagnitudo 6.7 mengguncang kota Selasa, 16 Juni 2026, pukul 11.27 WITA. Pusat gempa berada 42 km Tenggara Kota Palu. Akibatnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura melaksanakan evakuasi darurat pasien dan keluarga ke luar gedung.

Tindakan ini untuk mengantisipasi bahaya gempa susulan serta risiko bangunan roboh. Meski situasi berangsur normal, sebagian bangunan menderita kerusakan dan warga masih trauma sehingga banyak tinggal di luar rumah. Warga mengkhawatirkan terjadi gempa susulan. Berita yang sama di Surabaya juga menampilkan fotografer JUNI KRISWANTO/AFP yang mengambil gambar aksi protes tersebut.

Penggunaan gambar oleh agensi berita internasional menunjukkan pentingnya aksi ini dalam konteks ketegangan sosial-ekonomi di Indonesia saat ini. Meskipun aksi berlangsung damai, policed setempat tetapSiaga menjaga keamanan dan orderliness. Secara keseluruhan, Berita yang dilaporkan pada 17 Juni 2026 mencakup berbagai aspek kehidupan di Indonesia: dari aksi demonstrasi mahasiswa di Surabaya, persiapan sistem pendidikan di Jakarta, kerja sama pertahanan dengan Inggris di Tanjung Priok, perayaan keagamaan di Bali, hingga bencana alam di Palu.

Masing-masing topik ini menyorutuCurrent issues yang dihadapi masyarakat, pemerintah, dan elemen lainnya dalam rangka menegakkan kebijakan, menjaga keamanan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan kemanan





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