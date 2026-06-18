Aksi Mahasiswa dan Perempuan Menuntut Kajian Ulang MBG dan Turunkan Harga BBM serta Kericuhan Eksekusi Hotel Sultan

Ratusan mahasiswa di Surabaya menentang kenaikan BBM non-subsidi dan program MBG sementara perempuan di Jakarta turun ke jalan menuntut peninjauan kembali program MBG, penurunan harga BBM, dan lapangan kerja. Di sisi lain, terjadi bentrokan eks Hotel Sultan GBK yang berujung penangkapan 69 orang dan luka 29 aparat. Dinas Pendidikan DKI mengumumkan kuota SPMB 2026/2027, kapal perang Inggris HMS Tamar berlabuh di Tanjung Priok, Hindu Bali merayakan Galungan, dan gempa 6,7 di Palu memicu evakuasi rumah sakit.

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia, dan Aliansi BEM Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di jalan pada Rabu 17 Juni 2026.

Mereka menentang kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi serta program Makan Siang Gratis. Dalam aksinya, mereka menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kondisi fiskal negara serta mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para mahasiswa membawa poster dengan nada kritik. Sementara itu, di Jakarta, perempuan juga Demonstration menuntut pemerintahan meninjau kembali program MBG, menurunkan harga BBM, serta membuka peluang kerja bagi perempuan.

Mereka membawa peralatan dapur dan poster. Di Lokasi lain, protes menuntut pemerintah mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurunkan harga BBM, dan menciptakan lapangan kerja tambahan bagi perempuan. Sebelumnya, pada Kamis 18 Juni 2026, terjadi kericuhan saat Pelaksanaan pengosongan dan eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Massa yang menolak eksekusi bentrok dengan aparat gabungan.

Kericuhan ini memicu penangkapan 69 orang dan melukai 29 aparat. Massa melempari petugas dengan batu sehingga aparat mengambil tindakan tegas untuk menembus blokade. Sebanyak 3.161 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah dikerahkan. Eksekusi ini melibatkan sengketa antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 dengan daya tampung total 245.980. Kuota mencakup sekolah negeri, SPMB Bersama, dan sekolah swasta gratis. Penerimaan melalui empat jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026. Posko layanan disediakan untuk informasi pendaftaran.

Di bidang pertahanan, kapal perang Inggris HMS Tamar berlabuh di Tanjung Priok hingga 20 Juni 2026 untuk memperkuat hubungan bilateral, peningkatan kapasitas, serta lokakarya doktrin. Kapal patroli kelas River adalah bagian dari misi keamanan maritim dan kemitraan strategis dengan TNI Angkatan Laut. Di bidang sosial, umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan yang jatuh setiap 210 hari. Perayaan ini memuat konsep penciptaan alam semesta, penyucian diri, dan memenangkan dharma atas adharma.

Di bidang bencana, gempa magnitudo 6,7 menimpa Palu, Sulawesi Tengah, memicu evakuasi pasien di RSUD Anutapura. Guncangan memaksa pengungsi ke luar gedung rumah sakit





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aksi.Demo MBG BBM Eksekusi Hotel Sultan SPMB Jakarta HMS Tamar Galungan Gempa Palu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aksi Mahasiswa Menentang Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi dan Program MBG di SurabayaPada Rabu, 17 Juni 2026, mahasiswa dari berbagai organisasi student exchange di Surabaya melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG). Aksi tersebut melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI), dan Aliansi BEM Surabaya (ABS). Para mahasiswa menegaskan bahwa kedua kebijakan tersebut memberatkan kondisi ekonomi rakyat, terutama kalangan dengan penghasilan rendah. Mereka juga mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai belum optimal dan menimbulkan masalah baru dalam distribusi. Di lokasi protes, terlihat beberapa peserta memegang poster yang menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pokok dan layanan publik. Polisi setempat المرأةrael untuk mengamankanDemonstrasi berjalan dengan damai meski suasanatences.

Read more »

MBG Watch Pertanyakan Efektivitas MBG Atasi Stunting, Ini Respons PANEddy Soeparno menilai persoalan dalam program MBG tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat mengingat kompleksitas yang dihadapi.

Read more »

Gerindra Sebut MBG Tak Boleh Jadi Bancakan, MBG Watch Minta Prabowo Hentikan Makan Bergizi GratisAndre Rosiade, menegaskan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

Read more »

Mahasiswa Demonstrasi di Surabaya dan Yogyakarta, Tuntut Turunkan Harga BBM dan Audit MBGAksi demonstrasi mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta menyoroti persoalan ekonomi, kenaikan harga BBM, dan program MBG yang dianggap belum efektif. Mereka menuntut pemeriksaan korupsi dan evaluasi kebijakan publik.

Read more »