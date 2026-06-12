Aksi GMNI di Pancoran Ganggu Lalu Lintas, Ban Dibakar di Jalan

Ratusan massa GMNI menggelar demo di Pancoran, Jakarta Selatan, dengan membakar ban di jalan raya. Polisi memastikan situasi aman dan lalu lintas kembali normal setelah massa membubarkan diri.

Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) di kawasan Pancoran , Jakarta Selatan, pada Jumat malam (12/6/2026) sempat mengganggu lalu lintas dan memicu kemacetan di sekitar lokasi.

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa tersebut berkumpul di depan SPBU Pancoran arah Pasar Minggu sejak sore hari. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat kecil. Dalam aksinya, sejumlah demonstran membakar ban bekas di tengah jalan, menghasilkan asap hitam tebal yang membumbung tinggi ke udara dan mengganggu jarak pandang pengendara. Polisi yang berjaga di lokasi berupaya mengamankan jalannya demonstrasi dan mengatur arus lalu lintas agar tetap terkendali.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, membenarkan adanya insiden tersebut dan menyatakan bahwa situasi telah berhasil diredakan.

"Tadi sore ada sedikit insiden, tapi sudah aman dan lalu lintas kembali normal," ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat malam. Ia juga memastikan bahwa massa telah membubarkan diri dengan tertib setelah orasi dan aksi damai selesai. Meskipun aksi berlangsung relatif damai, pembakaran ban sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna jalan. Beberapa pengendara memilih memutar arah untuk menghindari kemacetan dan asap yang mengganggu pernapasan.

Petugas kepolisian dari Polsek Pancoran dan Satlantas Jaksel diterjunkan untuk mengurai kemacetan dan mengarahkan kendaraan melalui jalur alternatif. Setelah sekitar satu jam, api berhasil dipadamkan dengan bantuan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Puing-puing ban bekas kemudian dibersihkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup setempat. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam aksi ini, dan seluruh fasilitas umum dilaporkan aman.

Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir. GMNI, yang dikenal sebagai organisasi mahasiswa berhaluan nasionalis, menyuarakan protes terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan harga bahan pokok dan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Meskipun sempat terjadi gangguan lalu lintas, aparat kepolisian mengapresiasi sikap demonstran yang tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan provokasi. Kompol Mansur menambahkan bahwa komunikasi antara pihak kepolisian dan koordinator aksi berjalan lancar, sehingga eskalasi dapat dihindari.

"Kami menghormati hak menyampaikan pendapat, asalkan tidak mengganggu kepentingan umum dan keamanan," tegasnya. Setelah aksi usai, situasi di kawasan Pancoran berangsur pulih dan lalu lintas kembali lancar seperti sedia kala





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GMNI Pancoran Unjuk Rasa Demo Lalu Lintas

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