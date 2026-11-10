Aksi DPR dan Tuntutan PPPK Paruh Waktu di Kompleks Parlemen 10 November 2026

Unjuk rasa di DPR pada 10 November 2026 menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dan kepastian status kerja bagi tenaga PPPK paruh waktu yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks DPR dan MPR pada Selasa, 10 November 2026, yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Aksi ini menyoroti dua isu utama sekaligus, yaitu tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta permintaan kepastian status kerja bagi tenaga Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kedua kelompok massa ini hadir di lokasi yang sama namun dengan narasi dan tuntutan yang berbeda secara jelas.

Proses Pemakzulan dan Isu Penyadapan Presiden

Kelompok massa dari Generasi Pemuda (Gema) Keadilan menjadi salah satu aktor utama yang mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan legislatif. Pimpinan Gema Keadilan Jawa Barat, Julhayadi, secara eksplisit meminta Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memproses langkah pemakzulan tersebut. Tuntutan ini didasarkan pada klaim bahwa ijazah SMA Gibran telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi alasan utama agar Wakil Presiden mengundurkan diri dengan lapang dada.

Also read Jadwal MotoGP Portugal 2026: Marc Marquez Berpeluang Kunci Gelar Juara MotoGP 2026

Selain aspek pemakzulan, Gema Keadilan juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden. Julhayadi menegaskan bahwa pelakunya, hingga ke tingkat aktor intelektual, harus diungkap karena tindak tersebut dinilai sudah mengarah pada kategori tindakan makar. Kelompok ini datang dalam jumlah sekitar seribu orang yang berasal dari Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, dengan rencana bertahan di lokasi hingga sore atau malam hari 10 November 2026.

Para peserta aksi berencana menunggu kedatangan perwakilan DPR untuk menerima aspirasi mereka secara langsung. Keputusan untuk menuntut pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini disampaikan dengan argumen yang merujuk pada putusan pengadilan terkait keabsahan ijazah, meskipun tidak ada konfirmasi resmi lebih lanjut mengenai status hukum terkini dari dokumen tersebut di luar klaim massa.

Advertisement

Tuntutan Kepastian Karir Tenaga PPPK Paruh Waktu

Sementara itu, Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Teknis Indonesia atau APTI hadir dengan tuntutan yang berfokus pada nasib kepegawaian. Sekretaris Jenderal APTI, Adi Dwi Prayitno, menyampaikan bahwa kelompok ini ingin pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka menginginkan pengangkatan serentak tersebut dimulai pada 1 Januari 2027, sesuai dengan janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah pada 6 November 2026.

Ketua APTI, Anton, mengkritik kondisi saat ini di mana tenaga kerja paruh waktu hanya menerima janji-janji tanpa adanya kepastian status kerja yang nyata. Ia menyebutkan bahwa selama ini tidak ada aturan yang mengikat bagi masa abdi mereka, dan sebagian besar tenaga teknis telah mengabdi selama puluhan tahun tanpa mendapat perlakuan yang setara. Anton menekankan bahwa pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu tidak boleh membedakan latar belakang profesi, namun kenyataannya banyak yang masih menunggu hingga masa kerja mereka habis.

Tuntutan APTI ini ditujukan secara langsung kepada Presiden serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Mereka menyoroti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan masalah ini. Anton juga mengemukakan fakta bahwa bahkan ada tenaga yang masa abdinya di atas tiga puluh lima tahun masih belum mendapatkan kepastian statusnya hingga saat ini.

Dampak Lalu Lintas di Jakpus dan Sikap Kelompok Massa

Keberadaan kedua kelompok massa ini dipastikan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi arus lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat. Traffic Management Center Polda Metro Jaya melalui akun Instagram resminya @tmcpoldametro telah merilis peta perkiraan kepadatan serta rencana rekayasa arus lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kemacetan. Aksi kedua kelompok ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai pada hari Selasa, 10 November 2026.

Advertisement

Jalur yang diprediksi paling terdampak adalah Jalan Gatot Subroto, terutama pada ruas dari simpang Senayan Park hingga Slipi. Selain itu, kepadatan juga diperkirakan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, dan Jalan Pejompongan, serta kawasan Semanggi dan Bendungan Hilir. Jalur pembatasan membentang dari area Pejompongan dan Penjernihan, melingkar ke sisi Senayan di sekitar TVRI, Jakarta Convention Center, dan Plaza Timur GBK, lalu menyambung ke koridor Jenderal Sudirman hingga simpul Semanggi.

Polda Metro Jaya memberikan peringatan bahwa penutupan atau pengalihan arus di ruas depan Kompleks Parlemen akan diberlakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi lapangan. Pengendara dan pejalan kaki yang biasa melintas di rute tersebut diminta untuk memanfaatkan rute alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan agar tidak terjebak dalam kemacetan. Masyarakat juga disarankan untuk memantau informasi terkini secara berkala dari akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya demi keselamatan dan kenyamanan bersama.