AKSI Dorong DPR Gunakan Hak Pernyataan Opini Soal Putusan MA Ijazah Gibran

Aliansi Kolektif Sipil mendorong 25 anggota DPR mengumpulkan hak pernyataan pendapat atas putusan Mahkamah Agung terkait keabsahan ijazah Gibran.

Aliansi Kolektif Sipil atau AKSI secara resmi mendorong seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk segera menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menanggapi putusan terbaru Mahkamah Agung terkait surat keterangan ijazah Gibran. Tuntutan ini disampaikan sebagai respons terhadap ketidakjelasan status hukum yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Aliansi ini menekankan bahwa langkah legislatif tersebut adalah mekanisme konstitusional yang wajib dijalankan secara segera.

Konferensi pers bertajuk Gibran: Mundur atau Dimundurkan? dilaksanakan di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPPI di Jakarta Timur pada Senin, 2 November 2026. Acara tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari dunia akademisi, aktivis mahasiswa, dan pengamat politik untuk menyatukan pandangan mengenai urgensi tindak lanjut legislatif atas keputusan pengadilan tertinggi.

Also read Andi Azwan Respons Putusan MA Batalkan Suket: Gibran Tetap Wakil Presiden

Mekanisme Pengumpulan 25 Pengusul Hak Angket

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dendi Se menegaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mengumpulkan minimal 25 orang pengusul dari anggota DPR. Jumlah ini merupakan persyaratan awal mutlak yang harus dipenuhi sebelum hak menyatakan pendapat dapat diinisiasi secara resmi dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya daftar persetujuan dari 25 pengusul tersebut, proses penyelesaian masalah polemik ijazah tidak akan bisa segera dimulai di tingkat DPR.

Direktur Eksekutif FORMAPPI Lucius Karus menjelaskan bahwa setelah jumlah pengusul mencapai ambang batas yang ditentukan, dokumen tersebut harus dikirimkan kepada dewan pimpinan DPR. Langkah ini dilanjutkan dengan pelaksanaan jajak pendapat dalam sidang paripurna. Untuk disetujui secara sah, putusan tersebut memerlukan dukungan dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Advertisement

Posisi Stakeholder dan Kritik Terhadap Sikap DPR

Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA Indonesia Ray Rangkuti menyuarakan bahwa para anggota DPR tidak boleh hanya bertindak sebagai respons pasif terhadap polemik ijazah Gibran. Ia mendesak agar setiap anggota parlemen menindaklanjuti situasi ini dengan tindakan langsung sebagai pemegang mandat dari masyarakat. Ray Rangkuti juga menyoroti perlunya upaya agresif untuk mengumpulkan 25 pengusul DPR guna mempercepat penggunaan hak menyatakan pendapat.

Lucius Karus menilai bahwa kondisi saat ini menunjukkan bahwa para anggota DPR belum menunjukkan kemandirian dalam menentukan sikap politik. Ia mendorong agar setiap anggota DPR menyikapi keputusan Mahkamah Agung secara pribadi dan independen. Lucius menegaskan bahwa inisiasi hak menyatakan pendapat bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi selama dilakukan melalui prosedur yang benar.

Dampak Sosio-Ekonomi dan Argumen Sosiologis

Sosiolog dan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menguraikan lima dampak serius akibat polemik seputar ijazah Gibran. Pertama, aspek asas konstitusi terlanggar karena putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh Gibran. Kedua, aspek etika politik dinilai mencederai ratusan juta rakyat dan menciptakan cacat moral bagi seorang Wakil Presiden.

Ketiga, dampak ekonomi dan politik menunjukkan penurunan intensitas perputaran ekonomi di masyarakat karena menurunnya kepercayaan publik. Keempat, pendidikan yang baik seharusnya menghasilkan kualitas masyarakat yang baik, namun kasus ini menjadi ironi nyata. Ubedilah Badrun berpendapat bahwa masa depan bangsa akan makin susah jika argumen sosiologi, ekonomi, dan politik ini tidak ditangani dengan serius oleh para pemimpin.

Advertisement

Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil pemilu pada Selasa, 6 Oktober 2026. Keputusan tersebut menyatakan tidak adanya bukti bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia. Kasus ini berlanjut hingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tata usaha negara pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Yulius, bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Keputusan resmi tercantum dalam amar putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.