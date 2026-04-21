Aksi Brutal di Lapangan Hijau: Fadly Alberto Hengga Minta Maaf Usai Tendang Lawan dalam Laga EPA

Pemain muda Bhayangkara U-20, Fadly Alberto Hengga, menyampaikan permintaan maaf terbuka setelah melakukan aksi kekerasan kepada pemain lawan dalam kompetisi usia muda yang viral di media sosial.

Dunia sepak bola usia muda Indonesia baru saja diguncang oleh insiden kekerasan yang melibatkan pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly Alberto Hengga . Kejadian memalukan ini berlangsung di Stadion Citarum, Semarang, pada Minggu, 19 April 2026, dalam sebuah pertandingan tensi tinggi melawan Dewa United U-20. Perselisihan dimulai pada menit ke-81 ketika wasit mengesahkan gol kedua Dewa United melalui Abu Thalib.

Kubu Bhayangkara melakukan protes keras karena menganggap posisi pemain lawan sudah berada dalam posisi offside. Namun, keputusan wasit tetap mutlak dan pertandingan kembali dilanjutkan di tengah suasana yang sudah memanas. Ketegangan di lapangan berubah menjadi aksi fisik yang tidak terpuji ketika Fadly Alberto Hengga, mantan pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17, tertangkap kamera melakukan tendangan ala kungfu ke arah punggung pemain Dewa United, Rakha Nurkholis. Aksi brutal tersebut memicu keributan besar yang melibatkan pemain serta ofisial dari kedua belah pihak. Video kejadian ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memicu kecaman keras dari publik sepak bola nasional. Pihak Dewa United secara resmi telah mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak otoritas terkait untuk memberikan sanksi tegas, bahkan jika diperlukan tindakan hukum pidana guna memberikan efek jera serta menjaga marwah sportivitas dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Menyadari besarnya dampak dari perilakunya, Fadly akhirnya muncul ke publik untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya pada Senin, 20 April 2026. Ia mengakui perbuatannya adalah tindakan bodoh yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang atlet profesional. Permintaan maaf secara spesifik ia tujukan kepada Rakha Nurkholis selaku korban, manajemen serta rekan setim di Bhayangkara Presisi Lampung FC, hingga seluruh jajaran pelatih. Fadly juga dengan tulus meminta maaf kepada publik dan Timnas Indonesia karena merasa aksinya telah mencoreng nama baik negara di mata dunia sepak bola. Ia berharap kesalahannya dapat menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sendiri dan pemain muda lainnya agar selalu mengedepankan respek di atas lapangan hijau meskipun berada di bawah tekanan emosional yang tinggi saat pertandingan sedang berlangsung





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fadly Alberto Hengga Bhayangkara FC U-20 Sepak Bola Indonesia Dewa United Sportivitas

United States Latest News, United States Headlines

