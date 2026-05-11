Aksi Bejat Terjadi di Sukabumi, Korban Lapes dari Pengawasan Orang Tua, Pelaku Iming-Iming Uang

Aksi bejat diduga terjadi pada 15 April 2026. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang lepas dari pengawasan orang tua dengan iming-iming uang lima ribu rupiah. Korban mengalami lecet pada alat kelamin. Kekecewaan keluarga bertambah saat mediasi tak melibatkan korban maupun pelaku secara langsung di lokasi kejadian.

Aksi bejat ini diduga terjadi pada 15 April 2026. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang lepas dari pengawasan orang tua dengan iming-iming uang lima ribu rupiah.

Paman korban, A (34), menceritakan kecurigaan muncul saat E diantar pulang oleh penjaga kampus dalam kondisi menangis ketakutan. Waktu kami lakukan visum pribadi, dokter menyampaikan ada indikasi lecet pada alat kelamin korban. Kami sangat terpukul melihat kondisi keponakan kami yang syok," ujar A, Senin (11/5/2026). Kekecewaan keluarga semakin memuncak saat mengetahui adanya proses mediasi di Kantor Desa Citepus tak lama setelah kejadian.

Menurut A, mediasi tersebut tidak melibatkan korban maupun pelaku secara langsung di lokasi yang sama, sehingga dianggap tidak adil.

"Saya keberatan karena pelaku tidak ada di TKP (saat mediasi), malah dilakukan di kantor desa. Pihak mereka siap tanggung jawab pengobatan, tapi bagi kami ini adalah masalah hukum serius," tegas A. Saat ini, kasus tersebut sudah dalam penanganan Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Pihak kepolisian belum memberikan detail identitas pelaku, namun memastikan bahwa proses hukum terus berjalan beriringan dengan pemulihan mental korban. Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Akhmad Fauzie, menyebutkan bahwa timnya tengah melakukan langkah-langkah medis-psikologis.

Ini Penyebab Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Tidak Kunjung Terwujud Terapkan 'Buddy System', Begini Tips Aman Naik Taksi di Makkah Saat Beribadah Haji Jemaah Haji Perempuan Tetap Wajib Lanjut Ihram Meski Haid Setelah Miqa





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aksi Bejat Korban Lepas Dari Pengawasan Orang Tua Pelaku Iming-Iming Uang Lecet Alat Kelamin Korban Mediasi Tidak Melibatkan Korban Kasus Dalam Penanganan Unit PPA Satreskrim Pol Tim PPA Satreskrim Polres Sukabumi Melakukan L

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kiai Ashari Diduga Tak Sendirian, Orang Dekat Disebut Siapkan ‘Kamar Khusus’ untuk Lakukan Aksi Bejat Berita Kiai Ashari Diduga Tak Sendirian, Orang Dekat Disebut Siapkan ‘Kamar Khusus’ untuk Lakukan Aksi Bejat terbaru hari ini 2026-05-10 10:13:15 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Detik-Detik Geng Motor Tebas Bocah 13 Tahun di MakassarAksi para pelaku bahkan terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Read more »

Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar SebelahPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kesaksian Korban Ponpes di Pati Bikin Merinding, Mengaku Hanya Bisa Merem saat Tidur Sekamar dengan PelakuBerita Kesaksian Korban Ponpes di Pati Bikin Merinding, Mengaku Hanya Bisa Merem saat Tidur Sekamar dengan Pelaku terbaru hari ini 2026-05-11 12:02:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »