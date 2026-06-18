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Aksi Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Penurunan Harga Pokok dan Evaluasi MBG

Kesejahteraan Sosial News

Aksi Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Penurunan Harga Pokok dan Evaluasi MBG
Aliansi Perempuan IndonesiaAksi DemoHarga Pokok
📆18/06/2026 05:58:00
📰merdekadotcom
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Massa Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi di Dukuh Atas Jakarta menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja layak, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis. Mereka membawa perabotan dapur dan atribut simbolis untuk menyampaikan kondisi rumah tangga yang sulit.

Massa dari Aliansi Perempuan Indonesia melakukan aksi di trotoar seberang Lapangan Skateboard Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta membawa perabotan dapur, spanduk, poster, serta berbagai atribut yang berisi tuntutan sosial dan ekonomi.

Aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penurunan harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja yang layak, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Berbagai alat peraga yang dibawa peserta menjadi simbol kondisi yang mereka soroti, terutama terkait kebutuhan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Aksi berlangsung di area publik dengan penyampaian aspirasi melalui poster dan spanduk yang dibawa para peserta. Reuter

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Aliansi Perempuan Indonesia Aksi Demo Harga Pokok Mbg Lapangan Kerja

 

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