Akses Kredit Rumah Subsidi Dibuka Lebar: OJK Longgarkan Batas Catatan Kredit, Permudah Masyarakat Miliki Rumah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas catatan kredit di SLIK untuk mempermudah masyarakat mengakses kredit rumah subsidi. Kebijakan baru ini, yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PKP dan OJK, memungkinkan masyarakat dengan tunggakan di bawah Rp1 juta untuk mengajukan kredit. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepemilikan rumah dan mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah.

Masyarakat yang memiliki riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan ( SLIK ) Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dengan tunggakan di bawah Rp1 juta kini tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan kredit rumah subsidi . Kabar gembira ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang mengumumkan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif antara Kementerian PKP dan OJK . Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang sebelumnya terhambat dalam mengakses pembiayaan rumah karena catatan kredit kecil. Maruarar mengungkapkan bahwa ia telah melakukan enam kali pertemuan dengan OJK untuk memastikan kebijakan ini dapat terwujud, dan ia menegaskan bahwa perubahan ini baru dapat terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga turut memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah, khususnya pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. OJK berkomitmen untuk memastikan suksesnya pencapaian target tersebut dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan perumahan. Selain pelonggaran batas catatan kredit di SLIK, OJK juga mengumumkan beberapa kebijakan tambahan yang bertujuan untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan. Beberapa kebijakan tersebut meliputi penyajian data SLIK hanya untuk kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan, dan pemberian akses data SLIK kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mempercepat proses pembiayaan. Friderica menjelaskan bahwa informasi tambahan juga akan disertakan pada laporan SLIK, yang menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan.

Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang diambil untuk memberikan kemudahan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah impian mereka. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor properti dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK dan akan mulai berlaku paling lambat pada akhir Juni 2026, setelah proses penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan selesai dilakukan. OJK memperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikan penyesuaian sistem dan memberikan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan.

Pelonggaran batas catatan kredit di SLIK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan rumah subsidi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan OJK dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar akan perumahan yang layak. Kebijakan ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti.





