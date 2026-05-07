Akselerasi Transformasi Digital Melalui Identitas Kependudukan Digital dan Penguatan Kompetensi SDM

Ditjen Dukcapil memperkuat ekosistem digital melalui implementasi IKD untuk mempermudah layanan publik dan perbankan serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola data.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil terus melakukan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik . Salah satu terobosan utama yang sedang digalakkan adalah implementasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD .

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Muhammad Nuh Al Azhar mengungkapkan bahwa efektivitas IKD telah teruji melalui proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam program percepatan transformasi digital tersebut, IKD terbukti mampu menyederhanakan proses administrasi secara signifikan. Sebagai contoh, sekitar 351 ribu calon penerima bantuan sosial kini dapat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa perlu lagi melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Proses verifikasi kini dilakukan secara instan melalui aplikasi IKD yang terpasang di ponsel pintar, sehingga birokrasi yang selama ini dianggap berbelit menjadi jauh lebih ringkas dan efisien. Namun, pemerintah menyadari bahwa tantangan kesenjangan digital masih ada, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah. Oleh karena itu, bagi warga yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat ponsel pintar, layanan tetap diberikan dengan pendekatan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Dukungan agen pendamping di lapangan memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang terpinggirkan dalam proses digitalisasi ini. Selain di sektor bantuan sosial, pemanfaatan IKD juga mulai merambah ke sektor finansial. Nuh Al Azhar mencatat bahwa sekitar 287 ribu masyarakat telah berhasil membuka rekening di Bank BNI tanpa menggunakan dokumen fisik fotokopi KTP, melainkan melalui verifikasi berbasis digital.

Hal ini menunjukkan bahwa IKD memiliki potensi besar untuk menciptakan integrasi layanan publik lintas sektor yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menekankan bahwa kemajuan teknologi infrastruktur saja tidaklah cukup untuk menjamin keberhasilan transformasi digital. Menurutnya, kunci utama dalam pengelolaan data kependudukan di era digital adalah penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat. Teguh Setyabudi menyatakan bahwa infrastruktur yang kuat harus dibarengi dengan operator dan pengelola data yang andal, kompeten, dan memiliki integritas tinggi. Tanpa SDM yang mumpuni, teknologi canggih tidak akan memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Ke depannya, Ditjen Dukcapil berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan IKD agar dapat diadopsi oleh lebih banyak instansi, baik pemerintah maupun swasta.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan inklusif. Transformasi ini bukan sekadar memindahkan data dari kertas ke layar, melainkan mengubah pola pikir pelayanan publik menjadi lebih melayani, cepat, dan tepat sasaran. Dengan sinergi antara teknologi IKD yang inklusif dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern dan bebas dari hambatan birokrasi yang kaku





