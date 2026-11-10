AKRA Beli Saham BP di APR, Kepemilikan SPBU BP-AKR Menjadi 100 Persen

AKRA menyelesaikan pembelian 49,9 persen saham BP di APR seharga Rp 257,06 miliar. Jaringan SPBU BP-AKR kini 100 persen dikuasai grup AKR Corporindo tanpa perubahan merek.

PT AKR Corporindo Tbk ( AKRA) resmi menyelesaikan transaksi pembelian saham mayoritas dari mitra globalnya, BP Global Investments Limited, di perusahaan patungan PT Aneka Petroindo Raya ( APR). Transaksi krusial ini telah ditandatangani pada 6 November 2026, menandai akhir dari era kepemilikan bersama antara raksasa energi Britania Raya tersebut dengan konglomerat asal Indonesia.

Melalui dua anak perusahaannya, yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), AKRA mengakuisisi 11.444.565 saham APR yang sebelumnya dimiliki oleh BP. Jumlah saham ini mewakili sebesar 49,94 persen dari total modal ditempatkan dan disetor di APR. Dengan transaksi ini, struktur kepemilikan APR berubah total menjadi 100 persen milik grup Perseroan, di mana AKRIDA memegang 99,99 persen dan ADH memegang sisa 0,000004 persen.

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Mekanisme Transaksi dan Dampak Operasional

Nilai transaksi pembelian saham ini tercatat sebesar US$ 14.221.500 atau setara dengan Rp 257,06 miliar, dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah berada di kisaran 18.080. Manajemen AKR Corporindo melalui Sekretaris Perusahaan, Arum Pawestri Handayani, menegaskan bahwa tidak ada perubahan operasional pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR pasca-transaksi. Branding SPBU tetap menggunakan nama BP-AKR seperti yang sudah berjalan saat ini.

Perubahan kepemilikan ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Transaksi ini juga tidak dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, maupun transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020.

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Strategi Divestasi BP dan Penguasaan Pasar AKR

Bagi BP Global Investments Limited, penjualan ini merupakan bagian dari strategi korporat untuk menyederhanakan portofolio bisnis global mereka. Transaksi ini merealisasikan kesepakatan divestasi atas 49,9 persen saham yang sebelumnya dimiliki di APR. Sebelumnya, BP dan AKR telah menandatangani perjanjian usaha patungan pada 5 April 2017 untuk mengembangkan usaha ritel bahan bakar di Indonesia di bawah naungan PT Aneka Petroindo Raya.

Bagi grup Perseroan, penyelesaian transaksi ini meningkatkan kepemilikan dari sebelumnya 50,1 persen menjadi 100 persen penuh. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keuangan Perseroan seiring dengan perkembangan jaringan yang ada. Arum Pawestri Handayani menambahkan bahwa aksi korporasi ini sejalan dengan arah bisnis Perseroan dalam menyediakan bahan bakar berkualitas untuk masyarakat dan menjaga keberlangsungan energi nasional.

Jaringan SPBU dan Produk Bahan Bakar Unggulan

Jaringan SPBU BP-AKR yang kini sepenuhnya dikelola oleh AKR Corporindo telah mencapai angka 50 stasiun di seluruh wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur sejak pertama beroperasi pada tahun 2018. Ketersediaan SPBU ini menjadi hal vital dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat luas di wilayah padat penduduk tersebut.

Sebelumnya, BP-AKR telah menyediakan tiga jenis bahan bakar unggulan kepada konsumen, yakni BP Ultimate, BP 92, dan BP Diesel. Dengan penguasaan penuh atas APR, AKRA memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola strategi pemasaran dan pengembangan jaringan retail bahan bakar bakar ini ke depannya tanpa hambatan struktur kepemilikan bersama.