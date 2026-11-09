AKR Corporindo Beli Saham BP di APR Senilai Rp 257 Miliar

Transaksi akuisisi saham BP sebesar 49,9% di PT Aneka Petroindo Raya oleh anak usaha AKR Corporindo bernilai Rp 257,06 miliar memperkuat dominasi grup di ritel BBM.

Pemerolehan penuh saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) oleh grup PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menandai perubahan struktur kepemilikan signifikan dalam industri ritel bahan bakar minyak di Indonesia. Transaksi strategis ini melibatkan pengalihan kepemilikan mayoritas saham yang sebelumnya dipegang oleh mitra global, BP Global Investments Limited, kepada entitas anak usaha resmi dari AKR Corporindo. Langkah ini secara langsung mengubah dinamika kepemilikan di salah satu jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terbesar yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Mekanisme Transaksi Akuisisi Saham BP

BP Global Investments Limited secara resmi melepas 49,9% sahamnya di perusahaan patungan APR kepada dua perusahaan anak dari AKRA, yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Kedua entitas hukum ini masing-masing memegang kepemilikan 99,9% di bawah naungan induk perusahaan AKRA. Total transaksi melibatkan pembelian sebanyak 11.444.565 saham APR, yang setara dengan 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor sepenuhnya di dalam APR. Nilai monetair dari transaksi kompleks ini tercatat sebesar US$ 14.221.500, yang jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.080, menjadi sebesar Rp 257,06 miliar.

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Sebelum penyelesaian transaksi ini, struktur kepemilikan di APR didominasi oleh pembagian antara mitra asing dan lokal dengan proporsi 50,1 persen untuk AKRA dan 49,9 persen untuk BP. Dengan selesainya pembayaran dan penyerahan saham, kepemilikan grup AKR Corporindo di APR meningkat secara drastis dari 50,1 persen menjadi 100 persen penuh. Setelah proses akuisisi tuntas, komposisi pemegang saham APR berubah total di mana PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) menguasai 99,99% saham, sementara PT Andahanesa Abadi (ADH) memegang sisa persentase kecil sebesar 0,000004%. Perubahan struktural ini mengakhiri era kemitraan resmi sebagai perusahaan patungan berstatus mayoritas asing dan mentransformasi APR menjadi entitas yang sepenuhnya dikendalikan oleh korporasi lokal.

Strategi Divestasi dan Pengembangan Jaringan SPBU

Transaksi penjualan saham ini merupakan wujud nyata dari kesepakatan divestasi BP atas 49,9% sahamnya di APR, yang sejalan dengan strategi korporat BP untuk menyederhanakan portofolio bisnis global mereka. Keputusan untuk menarik diri dari kepemilikan mayoritas di Indonesia ini tidak terjadi tanpa dasar sejarah kerja sama yang panjang antara kedua belah pihak. BP dan AKR telah secara resmi menandatangani perjanjian usaha patungan pada 5 April 2017 untuk mengembangkan usaha ritel bahan bakar di Indonesia dengan nama PT Aneka Petroindo Raya yang beroperasi di bawah merek BP-AKR Fuels Retail. Sejak pertama kali beroperasi di tahun 2018, jaringan SPBU BP-AKR hingga kini telah mencapai 40 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

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Dalam operasionalnya sehari-hari, BP-AKR telah berhasil menyediakan tiga jenis bahan bakar utama kepada masyarakat, yaitu BP Ultimate, BP 92, serta BP Diesel. Kehadiran merek-merek premium dan standar ini telah membangun basis konsumen yang kuat di kedua wilayah target. Kini, dengan akuisisi penuh oleh AKR Corporindo, manajemen operasional dan arah pengembangan strategi pemasaran produk-produk tersebut sepenuhnya berada di tangan eksekutif domestik. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan bisnis yang lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar dalam negeri tanpa hambatan birokrasi kemitraan lintas negara.

Dampak Pasar dan Pergantian Kepemilikan Sektor Energi

Langkah ini merupakan kelanjutan dari tren restrukturisasi besar-besaran di sektor energi ritel Indonesia, di mana perusahaan multinasional mulai mengurangi kepemilikan aset fisik mereka. Sebelum BP mengambil langkah serupa, perusahaan minyak raksasa asal Inggris, Shell, juga resmi melepas bisnis SPBU-nya di Indonesia kepada SEFAS Group. Transaksi Shell tersebut diselesaikan berdasarkan perjanjian jual beli yang telah disesuaikan bersama SEFAS Group pada Jumat, 30 Oktober 2026. Cakupan transaksi Shell meliputi seluruh operasional SPBU, jaringan pasokan dan distribusi, serta terminal BBM di Gresik, mencakup sekitar 200 SPBU Shell di Indonesia di mana lebih dari 160 di antaranya merupakan aset milik perusahaan (company-owned).

Meskipun terjadi pergantian kepemilikan manajemen dan kepemilikan saham, Shell dan kini BP-AKR menegaskan bahwa operasional konsumen tidak akan terganggu secara signifikan. Melalui perjanjian lisensi merek, nama dan logo Shell tetap digunakan di seluruh jaringan SPBU yang dikelola oleh entitas baru PT Isla Energy Indonesia. Pelanggan dijamin tetap bisa menikmati jajaran produk bahan bakar minyak dari Shell sesuai standar kualitas lama. Di sisi lain, Shell menegaskan bahwa langkah ini tidak mencakup bisnis pelumas mereka di tanah air yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif dan akan tetap berjalan sebagai entitas terpisah. Untuk BP-AKR, transisi kepemilikan juga dirancang agar tidak memengaruhi ketersediaan BBM dan kualitas layanan di 40 lokasi SPBU yang sudah mapan.