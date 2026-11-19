PT AKR Corporindo Tbk resmi mengakuisisi saham PT Vivo Energy Indonesia dari Grup Vitol senilai US$ 15,5 juta. Sebanyak 47 SPBU di Jabodetabek dan Bandung akan berafiliasi dengan jaringan BP-AKR.

Perusahaan asal Singapura secara resmi telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Vivo Energy Indonesia (VEI) kepada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Transaksi akuisisi ini dilaksanakan dengan nilai total sebesar US$ 15,5 juta yang setara dengan sekitar Rp 282,6 miliar berdasarkan kurs Rp 18.232 per dolar AS.

Detail Transaksi dan Entitas Terkait

Akuisisi ini mencakup seluruh saham Vitol Apac Energy Pte Ltd dan Nusantara Energy Resources Pte Ltd di PT Vivo Energy Indonesia. Selain itu, transaksi juga meliputi seluruh saham PT Nusantara Karya Oranye (NKO) yang sebelumnya dimiliki oleh Vitol Apac Energy Pte Ltd dan Vitol Apac Commodities Pte Ltd.

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Ketiga entitas penjual tersebut berada di bawah naungan Grup Vitol, dengan Vitol Holding B.V. asal Belanda bertindak sebagai penjamin transaksi. PT Vivo Energy Indonesia dan PT Nusantara Karya Oranye merupakan entitas pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo yang beroperasi di Indonesia.

Proses akuisisi dilakukan oleh PT AKR Corporindo Tbk melalui anak perusahaannya, PT Aneka Petroindo Raya (APR). Pembelian ini dilakukan secara bersama dengan pihak tidak terafiliasi, yaitu PT Petro Palma Persada (PPP).

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Setelah penyelesaian transaksi, PT Aneka Petroindo Raya akan memegang 90 persen saham di PT VEI dan 90 persen saham di NKO. Sisa kepemilikan sebesar 10 persen untuk masing-masing perusahaan tersebut dipegang oleh PT Petro Palma Persada.

Integrasi Jaringan SPBU ke BP-AKR

Manajemen PT AKR Corporindo Tbk menyatakan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia bahwa seluruh SPBU Vivo yang dikelola oleh PT VEI akan diintegrasikan ke dalam jaringan SPBU BP-AKR. Penegasan ini mengonfirmasi strategi perluasan jaringan ritel bahan bakar minyak dengan merek bp di Indonesia.

PT Aneka Petroindo Raya (APR) merencanakan integrasi 47 lokasi SPBU Vivo yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung ke dalam jaringan SPBU BP-AKR. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis dan pengembangan jaringan ritel BBM dengan merek bp di Indonesia.

Sebelum nama PT VEI saat ini, perusahaan tersebut beroperasi dengan nama PT Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI) sebelum berganti nama menjadi PT Vivo Energy Indonesia. Operasional SPBU Vivo secara resmi diresmikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2017.

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Dampak Operasional dan Produk BBM

Di Indonesia, Vivo sebelumnya menyalurkan bahan bakar minyak nonsubsidi yang terdiri dari tiga jenis bensin dan satu jenis solar. Produk bensin yang dipasarkan meliputi Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95, sementara produk solarnya adalah Diesel Primus.

Setelah entitas PT APR dan PT PPP mengakuisisi 100 persen saham Vivo, sebanyak 47 SPBU Vivo akan berubah menjadi SPBU BP-AKR. Perubahan afiliasi ini menandai pergeseran operasional di 47 lokasi tersebut ke bawah naungan jaringan BP-AKR.

Nantinya, ke-47 SPBU yang telah berintegrasi tersebut akan menggunakan merek dan standar operasional bp. Proses pemasaran di lokasi-lokasi tersebut akan dilanjutkan dengan menawarkan produk-produk unggulan seperti BP 92, BP Ultimate, dan BP Ultimate Diesel kepada konsumen.