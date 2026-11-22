PT AKR Corporindo Tbk melalui anak usahanya resmi mengakuisisi 100% saham PT Vivo Energy Indonesia dan PT Nusantara Karya Oranye senilai Rp282,6 miliar untuk integrasi ke jaringan BP-AKR.

PT AKR Corporindo Tbk melalui anak usahanya, PT Aneka Petroindo Raya dan PT Petro Palma Persada, telah resmi menyelesaikan akuisisi 100 persen saham PT Vivo Energy Indonesia serta PT Nusantara Karya Oranye dengan total nilai transaksi sebesar Rp282,6 miliar. Penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat tersebut secara resmi dilakukan pada Rabu, 18 November 2026, menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat dominasi pasar bahan bakar minyak di Indonesia.

Transaksi ini menandai berakhirnya era afiliasi 47 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sebelumnya beroperasi dengan merek Vivo di bawah naungan Vitol Group. Seluruh aset tersebut kini akan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam jaringan ritel bahan bakar minyak PT AKR Corporindo Tbk yang bermitra dengan British Petroleum, yaitu jaringan BP-AKR.

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Proses Integrasi Aset SPBU Vivo

Proses integrasi ini mencakup perubahan identitas visual dan standar operasional pada 47 titik gerai BBM yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Kota Bandung. Target awal pelaksanaan transisi operasional serta penerapan merek baru BP-AKR di seluruh bekas stasiun pengisian bahan bakar Vivo tersebut dijadwalkan berjalan secara bertahap sepanjang tahun 2027 untuk memastikan kelancaran layanan.

Secara detail kepemilikan saham, PT Aneka Petroindo Raya akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai porsi sebesar 90 persen dari total saham PT Vivo Energy Indonesia serta PT Nusantara Karya Oranye setelah transaksi selesai. Sebelumnya, seluruh saham yang kini diambil alih tersebut dimiliki oleh tiga entitas perusahaan yang berasal dari Singapura dan merupakan bagian dari Vitol Group, sebuah raksasa perdagangan komoditas energi global.

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Nilai Transaksi dan Struktur Pemilik Lama

Nilai ekonomi dari akuisisi besar-besaran ini tercatat mencapai USD 15,5 juta yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah setara dengan Rp282,6 miliar. Perhitungan nilai tukar yang digunakan dalam transaksi ini mengacu pada kurs USD 18.232 per satu dolar Amerika Serikat, sebuah angka yang mencerminkan stabilitas nilai aset dalam konteks pasar keuangan Indonesia saat penandatanganan kesepakatan.

Dalam struktur pemegang saham lama, kepemilikan atas PT Nusantara Karya Oranye secara khusus diakuisisi dari dua perusahaan asal Singapore, yakni Vitol Apac Energy Pte Ltd dan Vitol Apac Commodities Pte Ltd. Di sisi lain, Vitol Holding B.V. yang berkantor pusat di Belanda bertindak sebagai penjamin kewajiban penjual dalam kerangka hukum transaksi tersebut, memastikan perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Ekspansi Strategi Bisnis Ritel BBM

Manajemen PT Aneka Petroindo Raya menjelaskan bahwa penggabungan 47 stasiun pengisian bahan bakar tersebut ke dalam jaringan mereka merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis jangka panjang untuk memperluas jangkauan ritel bahan bakar minyak bermerek BP. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan distribusi dan memperkuat posisi pasar PT AKR Corporindo Tbk di tengah persaingan industri energi yang semakin dinamis.

Pendataan lokasi 47 gerai BBM ini mencakup wilayah metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta area strategis di Kota Bandung. Dengan penyerapan aset ini, PT AKR Corporindo Tbk berharap dapat meningkatkan skala operasi dan memberikan layanan yang lebih konsisten kepada konsumen di kawasan-kawasan dengan densitas lalu lintas tinggi tersebut.

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Kesepakatan Formal dan Transparansi Pasar

Ketertutupan informasi mengenai transaksi ini telah diumumkan melalui Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi standar transparansi pasar modal. Keterbukaan data ini penting bagi para pemegang saham dan investor untuk memahami implikasi finansial dari akuisisi aset fisik yang signifikan terhadap laporan keuangan dan proyeksi pertumbuhan PT AKR Corporindo Tbk ke depannya.

Kesepakatan jual beli saham bersyarat yang ditandatangani pada 18 November 2026 tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi seluruh prasyarat hukum sebelum pelimpahan kuasa penuh atas operasional gerai BBM. Proses verifikasi dan penyelesaian administrasi ini menjadi tahap krusial sebelum integrasi merek dan sistem dapat dimulai secara nyata di lapangan pada tahun berikutnya.