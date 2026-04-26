Akar Konflik Papua: Lebih dari Sekadar Keamanan

Analisis mendalam mengenai konflik di Papua, menyoroti peran arsitektur ekstraktif dan kepentingan berbagai aktor dalam melanggengkan konflik, serta perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Tragedi berdarah kembali terjadi di Papua . Setelah insiden di Kabupaten Dogiyai pada Maret lalu, konflik kembali pecah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada bulan April ini, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa warga sipil.

Saling tuduh antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka (TPNPB) dan aparat keamanan mengenai siapa pelaku penembakan kembali mencuat. Namun, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab untuk memahami akar masalah konflik ini: Mengapa konflik ini terus berulang? Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu konflik bagi masing-masing pihak? Bagi TNI-Polri, apakah penumpasan anggota TPNPB merupakan tujuan akhir yang realistis, mengingat yang dihadapi bukan hanya kelompok bersenjata, melainkan juga ideologi yang berakar pada memori panjang penderitaan dan ketidakadilan di Papua?

Sementara itu, bagi TPNPB, apakah peningkatan kekerasan terhadap aparat, pendatang, dan perusakan fasilitas publik mendekatkan mereka pada cita-cita kemerdekaan? Artikel ini berpendapat bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan ditemukan jika konflik Papua hanya dipandang dari sudut pandang keamanan. Konflik yang berkelanjutan ini tidak semata-mata tentang kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan. Papua yang kaya akan sumber daya alam menyimpan rahasia arsitektur ekstraktif yang justru memisahkan kekayaan alam tersebut dari kesejahteraan rakyatnya.

Inilah yang menyebabkan konflik direproduksi oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang saling terkait. Memahami arsitektur ekstraktif konflik adalah prasyarat penting bagi setiap upaya perdamaian yang serius. Arsitektur ekstraktif merujuk pada keterkaitan kelembagaan, politik, dan ekonomi di mana sumber daya alam diekstraksi secara masif oleh banyak pihak di suatu wilayah, sementara keuntungan yang diperoleh mengalir ke kelompok tertentu untuk berbagai kepentingan, termasuk urusan politik lokal, alih-alih kembali kepada masyarakat (Acemoglu, D & Robinson, JA, 2012).

Konflik di Papua termanifestasi dalam pola keserakahan, seperti yang terlihat di Merauke, yang mencerminkan proyek ekstraksi skala besar yang berjalan bersamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengabaian hak masyarakat adat. Tuntutan keadilan atas ekstraksi sumber daya alam Papua seringkali diabaikan. Upaya membungkam suara yang menentang ketidakadilan bukan berfokus pada masalahnya, melainkan pada orang yang menyuarakannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan narasi bahwa konflik ini adalah masalah mempertahankan kedaulatan negara.

Selama ketidakadilan ini terus diabaikan, analisis tentang konflik Papua tidak akan pernah komprehensif. Muncul pertanyaan yang lebih menantang: Jika ketidakadilan ini sudah diketahui, mengapa tidak diselesaikan? Salah satu alasannya adalah karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dari situasi yang tidak terselesaikan ini. Untuk memahami mengapa konflik ini tidak kunjung usai, diperlukan pemahaman yang melampaui narasi tunggal tentang perjuangan kemerdekaan versus integrasi nasional.

Kita perlu bertanya lebih jauh, siapa yang secara konkret mendapat keuntungan dari berlanjutnya konflik ini? Sejumlah pengamat konflik berpendapat bahwa TPNPB beroperasi dalam struktur insentif yang mirip dengan ekonomi konflik, di mana berlanjutnya konflik memberikan manfaat berupa legitimasi, rekrutmen, dan akses sumber daya. Narasi nasionalisme Papua menjadi landasan ideologis, sementara persepsi tentang aparat keamanan dan pendatang sebagai representasi negara memperkuat kohesi internal kelompok. Dengan demikian, konflik berfungsi sebagai kondisi yang mempertahankan eksistensi TPNPB sebagai kekuatan politik.

Di sisi lain, beberapa aktor bisnis membutuhkan ketidakpastian keamanan demi keuntungan mereka, seperti yang terjadi di Kolombia (Ibanez dan Velez, 2008) dan Sudan Selatan (Deng, 2011). Konflik menyebabkan harga tanah menjadi murah. Pola yang sama dapat terjadi di Papua. Ketidakamanan, seperti dalam kasus kedua negara tersebut, menjadi subsidi terselubung bagi sebagian aktor bisnis.

Ancaman instabilitas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh transfer fiskal, jabatan, atau konsesi kebijakan. Aktor yang mampu memposisikan diri sebagai stabilisator cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat, bukan karena mereka sengaja memelihara konflik, melainkan karena situasi konflik itu sendiri menciptakan peluang tersebut. Dinamika kepentingan ini tidak hanya berlaku di tingkat individu dan kelompok, tetapi juga memengaruhi cara institusi keamanan merespons situasi konflik yang berkepanjangan.

Dalam studi keamanan komparatif, dikenal konsep 'insentif struktural', yaitu kondisi di mana situasi yang menjadi justifikasi keberadaan sebuah institusi turut membentuk orientasi dan prioritasnya. Ketika konflik terus berlangsung, institusi keamanan secara tidak langsung mendapatkan justifikasi untuk meminta lebih banyak anggaran, personel, dan kewenangan





