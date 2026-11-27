Akademisi Undip Naila Hanum menilai pengelolaan risiko lingkungan perusahaan perlu memperhitungkan kepentingan masyarakat demi kepercayaan publik.

Akademisi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Naila Hanum, menilai pengelolaan risiko lingkungan perusahaan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan bisnis. Pernyataan tersebut disampaikan dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan itu di Semarang pada Jumat (27 November 2026), dan dipublikasikan ANTARA pada Sabtu, 28 November 2026.

Menurut Naila Hanum, langkah itu penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari keputusan bisnis sehari-hari.

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Akuntabilitas Lingkungan Perusahaan Tidak Hanya untuk Investor

Naila Hanum menegaskan akuntabilitas lingkungan perusahaan tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan ekspektasi investor maupun kewajiban pelaporan. Menurutnya, kepentingan masyarakat juga harus menjadi bagian dari pertimbangan tersebut.

Ia menjelaskan investor perlu menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari kualitas tata kelola dan ketahanan bisnis. Isu ini, menurutnya, bukan sekadar hal di luar laporan keuangan yang bisa diabaikan.

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Peran RUPS dan Laporan Keberlanjutan bagi Pemegang Saham

Pemegang saham perlu memanfaatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengevaluasi pengelolaan risiko lingkungan perusahaan. Forum tahunan ini dinilai strategis untuk menguji bagaimana perusahaan menangani risiko tersebut.

Naila Hanum juga meminta pemegang saham lebih kritis dalam mencermati laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Menurutnya, Investor tidak cukup bertanya berapa besar laba perusahaan, tetapi juga bagaimana laba itu diperoleh.

Ia menjelaskan risiko lingkungan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban keuangan perusahaan. Dampak lain yang disebutnya adalah berkurangnya kepercayaan pasar pada kemudian hari.

Tekanan Publik dan Media Sosial terhadap Praktik Bisnis

Tekanan terhadap praktik bisnis perusahaan kini datang tidak hanya dari regulator dan investor institusional, tetapi juga dari masyarakat sebagai konsumen. Naila Hanum menilai peran konsumen semakin besar dalam menilai klaim perusahaan.

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Melalui media sosial, masyarakat dapat mempertanyakan klaim perusahaan terkait keberlanjutan lingkungan. Warganet juga dapat menyebarkan pengalaman sebagai konsumen, hingga menggalang seruan boikot dalam waktu singkat.

Apabila gerakan tersebut memengaruhi keputusan pembelian secara luas, dampaknya dapat menjalar pada pendapatan perusahaan, reputasi merek, hingga ekspektasi investor. Naila Hanum menilai kondisi ini menuntut konsistensi perusahaan dalam menjalankan komitmen keberlanjutannya.

Konsistensi Komitmen Keberlanjutan Menjadi Kunci Kepercayaan

Naila Hanum menilai perusahaan harus menunjukkan bukti perbaikan, bukan sekadar respons komunikasi, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa kampanye citra tidak cukup jika praktik bisnis tidak sejalan dengan janji keberlanjutan.

Di ruang digital, menurut Naila Hanum, kepercayaan publik bisa dipertanyakan dengan cepat. Karena itu, praktik bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan usaha perusahaan.