Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatnas Akan Dibangun di Kabupaten Bogor

Menpora Erick Thohir meninjau lokasi rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatnas di Hambalang, Kabupaten Bogor. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memajukan olahraga Indonesia dan menciptakan atlet berkelas dunia. Selain itu, Menpora juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas bonus untuk atlet dan program literasi finansial.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke Hambalang , Kabupaten Bogor pada Rabu, 22 April, untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional (Pelatnas).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya strategis Menpora untuk memajukan olahraga Indonesia, mulai dari pembinaan atlet usia dini hingga peningkatan kesejahteraan atlet berprestasi. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir memaparkan berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Fokus utama dari program-program ini adalah menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan mampu menghasilkan atlet-atlet berkelas dunia yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Pembangunan Akademi Olahraga Nasional di Kabupaten Bogor menjadi salah satu proyek kunci dalam mewujudkan visi tersebut. Kawasan Hambalang dipilih karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pelatihan olahraga yang terpadu dan modern. Akademi ini akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang lengkap dan standar internasional, serta tenaga pelatih yang berkualitas dan berpengalaman.

Selain itu, Akademi Olahraga Nasional juga akan menerapkan kurikulum pelatihan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan fisik dan teknik atlet, tetapi juga pada pengembangan mental, karakter, dan wawasan pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan para atlet yang lulus dari akademi ini tidak hanya menjadi juara di bidang olahraga, tetapi juga menjadi individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Menpora Erick Thohir menekankan bahwa kawasan Hambalang akan menjadi tempat pembinaan atlet usia muda agar mereka mampu menjadi duta bangsa yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia di kancah dunia. Ini bukan hanya tentang menciptakan atlet berprestasi, tetapi juga tentang membangun generasi muda yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Selain membahas rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatnas, Menpora Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bonus yang diberikan kepada para atlet, pelatih, dan ofisial tim yang telah meraih prestasi gemilang di ajang SEA Games 2025 Thailand dan ASEAN Para Games 2026 Thailand. Bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi dan kerja keras para atlet dalam mengharumkan nama bangsa.

Menpora juga melaporkan bahwa para atlet yang menerima bonus juga diberikan pendampingan melalui program literasi finansial. Program ini bertujuan untuk membantu para atlet mengelola bonus yang mereka terima dengan bijak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tabungan masa depan atau investasi yang menguntungkan. Erick Thohir menjelaskan bahwa program literasi finansial ini merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan masa depan para atlet Indonesia.

Beliau ingin memastikan bahwa para atlet tidak hanya sukses di bidang olahraga, tetapi juga memiliki jaminan finansial yang memadai untuk menghadapi masa pensiun atau membangun kehidupan yang lebih baik. Menpora juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atas dukungan mereka dalam memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kemenpora. Dukungan dari kedua pejabat ini sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-program Kemenpora, termasuk pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatnas.

Selain itu, Menpora Erick Thohir juga mengumumkan bahwa Kemenpora telah berhasil menyelesaikan deregulasi terhadap 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora). Deregulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan olahraga di Indonesia. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, yang menilai bahwa deregulasi ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia. Kemenpora juga mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang baik, dengan masuk dalam 5 besar kementerian dengan kinerja terbaik.

Hal ini menunjukkan bahwa program-program unggulan yang dijalankan oleh Kemenpora telah mendapatkan apresiasi dari publik. Menpora Erick Thohir berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Kemenpora dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain membahas berbagai isu terkait olahraga, Menpora Erick Thohir juga menanggapi informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada Selasa, 21 April. Beliau mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta mengikuti informasi resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menpora juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah gempa bumi tersebut dan berharap agar para korban segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Menpora juga menyoroti berbagai persiapan yang dilakukan oleh calon jemaah haji Semarang. Beliau mengapresiasi semangat dan kesiapan para calon jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji. Menpora juga berpesan agar para calon jemaah haji menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di tanah suci.

Informasi mengenai calon jemaah haji termuda berusia 15 tahun dan tertua berusia 86 tahun juga menarik perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan panggilan spiritual yang kuat bagi masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Secara keseluruhan, kunjungan kerja Menpora Erick Thohir ke Hambalang merupakan langkah strategis dalam memajukan olahraga Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para atlet. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kemenpora optimis dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara olahraga yang berprestasi dan disegani di dunia





Erick Thohir Akademi Olahraga Nasional Pusat Pelatnas Hambalang Kabupaten Bogor SEA Games ASEAN Para Games Literasi Finansial Atlet Kemenpora

