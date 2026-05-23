Akademi Indonesia Disarankan Untuk meningkatkan SDM Industri Tekstil Melalui Inovasi

Komisi VII DPR RI mendesak AK-Tekstil Solo untuk berinovasi termasuk pengembangan mesin dan program studi demi peningkatan kualitas SDM industri tekstil nasional. Mereka juga mengusulkan tantangan dan solusi untuk menghadapi kebutuhan industri modern.

Komisi VII DPR RI mendesak AK-Tekstil Solo untuk berinovasi termasuk pengembangan mesin dan program studi demi peningkatan kualitas SDM industri tekstil nasional Simak tantangan dan solusi yang diusulkan untuk menghadapi kebutuhan industri modern RI baru-baru ini menyoroti peran penting Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas Kunjungan ini bertujuan menggali permasalahan serta potensi pengembangan SDM di sektor industri tekstil Komisi VII DPR menekankan perlunya inovasi berkelanjutan di kampus vokasi tersebut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty secara tegas meminta AK-Tekstil Solo untuk menciptakan inovasi baru terutama dalam Hal ini krusial agar lulusan memiliki kesiapan yang memadai saat memasuki dunia kerja yang telah menggunakan mesin modern Evita Nursanty juga menyarankan program magang intensif di industri sebagai solusi praktis Tuntutan peningkatan kualitas lulusan ini menjadi tantangan besar bagi AK-Tekstil Solo di tengah dinamika industri yang terus berkembang Komisi VII DPR melihat adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh politeknik ini guna memastikan relevansi dan daya saing lulusannya di pasar kerja nasional maupun internasional Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri Evita Nursanty menyoroti bahwa banyak industry sudah menggunakan mesin modern sementara lulusan AK-Tekstil Solo belum sepenuhnya siap mengoperasikannya Sementara industry kerja sudah pakai mesin modern jadi mereka (lulusan AK-Tekstil) belum siap pakai Ditambah lagi dari sisi jumlah mahasiswa di kampus vokasi tersebut masih tergolong minim tidak sebanding dengan ketersediaan dosen serta sarana dan prasarana Data menunjukkan bahwa satu angkatan mahasiswa hanya berjumlah 90 orang sedangkan ada 30 dosen dan 42 tenaga pendidikan Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dari AK-Tekstil Solo untuk menarik minat calon mahasiswa Peningkatan jenjang pendidikan ini diharapkan dapat membuat lulusan lebih kompetitif dan setara dengan SDM dari negara tetangga Director AK Tekstil Solo Doddy Rahadi mengungkapkan bahwa pihaknya aktif menjajaki kerja sama program beasiswa dengan pemerintah daerah yang memiliki pabrik tekstil Program beasiswa ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan industri di Solo Raya Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah Samuel Hartono turut memberikan masukan penting terkait jenjang pendidikan Ia berharap AK-Tekstil Solo dapat membuka program D4 atau S1 Selain peningkatan jenjang Samuel Hartono juga mengusulkan penambahan Program Studi Pencelupan dan Kimia Tekstil Menurutnya program ini sangat penting karena merupakan kunci dalam industri tekstilPenambahan program studi dan kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek krusial dalam produksi teksti.

