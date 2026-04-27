Akad Nikah El Rumi dan Syifa Hadju: Momen Sakral yang Mencuri Perhatian Publik

Akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar pada Minggu, 26 April 2026, di Hotel Raffles Jakarta menjadi sorotan publik. Acara yang berlangsung secara tertutup dengan suasana intim dan penuh kekhidmatan ini hanya dihadiri oleh keluarga inti serta sahabat terdekat. Momen sakral tersebut menjadi perbincangan hangat, terutama ketika detik-detik ijab kabul berlangsung. Dalam video yang beredar di media sosial, suasana haru begitu terasa saat El Rumi mengucapkan janji pernikahan dengan lantang dan penuh keyakinan.

"Saya terima nikahnya dan kawinnya Syifa Safira Nuraisah binti Martinus Sudiryono dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ucap Al Ghazali dengan tegas, mengutip video di Instagram @elsyifofficial, Senin 27 April 2026. Saat prosesi tersebut berlangsung, Syifa Hadju terlihat sangat fokus menyimak setiap kata yang diucapkan oleh El Rumi. Namun begitu ijab kabul dinyatakan sah, emosi bahagia tak lagi bisa ia bendung. Air mata pun mengalir deras, menandai momen penuh haru yang membuat banyak orang ikut terbawa perasaan.

Sejumlah sahabat dekat turut hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut, di antaranya Rebecca Klopper dan Kesha Ratuliu. Kehadiran mereka menambah hangat suasana, sekaligus menjadi saksi kebahagiaan pasangan yang telah lama menjalin hubungan ini. Prosesi akad juga diwarnai dengan kehadiran Habib Usman bin Yahya yang dipercaya untuk memimpin doa serta memberikan nasihat pernikahan. Usai acara, ia mengungkapkan kesannya terhadap jalannya ijab kabul yang dinilai berjalan lancar dan penuh keyakinan.

Pernyataan tersebut langsung menuai pujian dari warganet yang menilai El Rumi menunjukkan kesiapan matang dalam memulai kehidupan rumah tangga. Selain itu, dua tokoh penting, Adhyaksa Dault dan Sakti Wahyu Trenggono, diketahui menjadi saksi dalam akad tersebut, menambah perhatian publik terhadap pernikahan ini. Di sisi lain, wali nikah Syifa Hadju disebut merupakan wali hakim, menjawab berbagai spekulasi yang sempat beredar sebelum hari bahagia mereka. Kisah cinta El dan Syifa sendiri memang kerap mencuri perhatian sejak awal.

Hubungan keduanya dikenal harmonis, jauh dari kontroversi, serta dipenuhi momen romantis yang membuat banyak penggemar ikut mendukung perjalanan mereka hingga ke pelaminan. Ayah sambung Syifa Hadju ternyata sudah mengenal Raffi Ahmad selama lebih dari 20 tahun. Kisah kedekatan mereka terungkap di momen pernikahan Syifa dan El Rumi. Kemeriahan resepsi pernikahan pasangan El Rumi dan Syifa Hadju masih menjadi perbincangan hangat publik.

Acara yang digelar megah di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu malam, 26 April, menjadi salah satu sorotan utama. Di balik momen spesial pernikahan sang putra, El Rumi, terungkap fakta menarik mengenai prosesnya. Menyiapkan hari bahagianya bersama Syifa Hadju, El Rumi ternyata memilih turun tangan langsung mengurus hampir seluruh persiapan pernikahan mereka. Benarkah?

Kabar bahagia dari pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi pada Minggu, 26 April 2026, masih menjadi sorotan publik. Namun di balik momen sakral tersebut, sosok ayah disorot.

Sejumlah artikel terkait pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar Minggu 26 April 2026, merajai pemberitaan hari ini.

Menyiapkan hari bahagianya bersama Syifa Hadju, El Rumi ternyata memilih turun tangan langsung mengurus hampir seluruh persiapan pernikahan mereka. Benarkah? Kabar bahagia tengah menyelimuti keluarga musisi ternama Maia Estianty. Di balik momen spesial pernikahan sang putra, El Rumi, terungkap fakta menarik mengenai prosesnya.

Aturan Ketat di Akad Nikah El Rumi dan Syifa Hadju, Tamu Dilarang Merekam Momen

Akad Nikah El Rumi dan Syifa Hadju Berlangsung Khidmat, Adhyaksa Dault dan Trenggono Jadi Saksi — Akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju berlangsung lancar pada Minggu, 26 April 2026 dengan dihadiri tokoh penting seperti Adhyaksa Dault dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono. Prosesi ijab kabul berjalan khidmat dan dilanjutkan dengan sungkeman serta resepsi yang akan dihadiri pejabat.

Pantes Gak Nyebar di Medsos, Ternyata Tamu Akad Nikah El Rumi-Syifa Hadju Dilarang Rekam Momen — Akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju di Raffles Hotel Jakarta Minggu, 26 April 2026, berlangsung dengan pengamanan dan aturan yang sangat ketat, termasuk larangan merekam.

Potret akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju — Suasana khidmat menyelimuti prosesi akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar pada pukul 11.00 WIB di Raffles Hotel Jakarta, Minggu.

Riasan Flawless Syifa Hadju Jadi Sorotan di Akad Nikah El Rumi — Riasan wajah Syifa Hadju saat akad nikah dengan El Rumi sukses mencuri perhatian publik dan menuai pujian di media sosial. MUA Bennu Sorumba menciptakan tampilan anggun bernuansa tradisional Jawa yang dipadukan dengan sentuhan modern.

Identitas Ayah Kandung Syifa Hadju Terungkap di Akad Nikah El Rumi-Syifa — Pada Minggu, 26 April 2026, identitas ayah kandung Syifa Hadju, yang selama ini menjadi teka-teki, akhirnya terungkap saat akad nikah. Wali nikah menyebutkan nama lengkap mempelai wanita sebagai Syifa Safira Nuraisah binti Martinus Sudiryono. Fakta ini menjadi sorotan publik, terutama karena wali nikah bukan ayah kandung, melainkan wali hakim.

