Ajudan Eks Gubernur Riau Marjani Ditahan KPK Terkait Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ajudan eks Gubernur Riau Abdul Wahid, Marjani, terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penahanan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid , Marjani , secara resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Penahanan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau . Marjani , yang sebelumnya telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 13 April 2026, tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol saat digiring dari lantai dua menuju mobil tahanan. Penahanan ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah tersebut dan memberikan sinyal kuat bahwa KPK tidak akan kompromi dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi.

Penetapan tersangka dan penahanan Marjani merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan KPK. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Marjani ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 13 April hingga 2 Mei 2026, di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK. Penahanan ini dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan Marjani dalam praktik korupsi. 'Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni MJN selaku ajudan eks Gubernur Riau. Tersangka MJN diduga kuat berperan menampung aliran uang setoran untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan eks Gubernur Riau,' kata Taufik.

KPK juga mengungkapkan kronologi kasus yang melibatkan pertemuan di sebuah kafe di Kota Pekanbaru pada Mei 2025, di mana Ferry Yunanda selaku Sekdis PUPR PKPP Provinsi Riau bertemu dengan enam Kepala UPT Dinas PUPR PKPP untuk membahas pemberian fee kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait penambahan anggaran. Pertemuan tersebut berujung pada permintaan fee sebesar 5% oleh M. Arief Setiawan, yang kemudian diduga diterima oleh Marjani.

Keterlibatan Marjani dalam kasus ini semakin diperkuat dengan dugaan penerimaan uang senilai Rp950 juta dari Dani M Nursalam (DAN) melalui perantara. Pada 2 November 2025, Arief diduga menyerahkan uang Rp450 juta kepada Marjani, yang disaksikan oleh Dani melalui panggilan video (video call). Kasus ini mencerminkan kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga pihak swasta.

