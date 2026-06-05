Ajax Amsterdam and PSMS Medan News

Ajax Amsterdam is reportedly preparing a major squad overhaul for the 2026/2027 season, with a list of players set to be released in the upcoming summer transfer window, including Tristan Gooijer. Theo Janssen, a former Ajax midfielder, claims to have information on 21 players in Ajax's sell-off list, including Tristan Gooijer. Additionally, PSMS Medan has officially retained Eko Purdjianto for Liga 2 2026/2027 and aims to secure promotion to Liga 1.

Ajax Amsterdam dikabarkan tengah menyiapkan perombakan besar-besaran skuad menjelang musim 2026/2027. Klub raksasa Belanda itu disebut telah menyusun daftar pemain yang akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang, termasuk bek muda berdarah Indonesia, Tristan Gooijer .

Theo Janssen, mantan gelandang Ajax, mengaku mendapatkan informasi mengenai 21 pemain yang masuk dalam daftar jual klub asal Amsterdam tersebut, termasuk Tristan Gooijer. Selain Gooijer, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar pemain yang disebut akan dilepas Ajax. Beberapa di antaranya adalah Oscar Gloukh, Rayane Bounida, Steven Berghuis, Oliver Edvardsen, Julian Rijkhoff, Youri Regeer, hingga Ko Itakura. PSMS Medan resmi mempertahankan Eko Purdjianto untuk Liga 2 musim 2026/2027, targetkan promosi ke Liga 1.

Masuknya nama-nama tersebut menunjukkan bahwa Ajax kemungkinan akan melakukan penyegaran skuad secara menyeluruh. Sebab, beberapa musim terakhir belum mampu kembali mendominasi kompetisi domestik maupun Eropa seperti yang diharapkan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ajax terkait daftar pemain yang beredar tersebut. Theo Janssen telah memicu berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan transfer klub dalam beberapa bulan ke depan.

Bagi Tristan Gooijer, situasi ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di klub lain. Di usia yang masih relatif muda, sang pemain masih memiliki waktu panjang untuk mengembangkan kariernya dan membuktikan kualitas di level tertinggi sepak bola Eropa





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