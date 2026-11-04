AIROC 2026: 115 Peserta Lompati Batas untuk Kuasai Robotika dan AI di Jakarta

Kompetisi AIROC 2026 mempertemukan 45 tim pelajar Indonesia di Jakarta untuk mengembangkan solusi robotika dan IoT berbasis tema Synapse City pada 31 Oktober 2026.

Sebanyak 45 tim yang terdiri dari total 115 peserta pelajar dari berbagai sekolah di Indonesia mendaftar untuk berpartisipasi dalam A.I. IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026. Acara bergengsi ini dirancang sebagai wadah strategis bagi generasi muda untuk mengasah dan menguji kemampuan teknis mereka di bidang robotika, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta inovasi digital.

Jadwal dan Lokasi Puncak Kompetisi Nasional

Kompetisi AIROC 2026 secara resmi digelar pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2026, dengan durasi pelaksanaan yang dimulai pukul 06.30 WIB hingga 15.00 WIB. Seluruh aktivitas utama kompetisi ini berlangsung di Grand Hermina Ballroom yang terletak di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

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Pemilihan lokasi di jantung ibu kota ini menjadi sinyal kuat akan tingginya minat institusi pendidikan terhadap pengembangan teknologi mutakhir. Ratusan pelajar dari berbagai daerah telah mempersiapkan diri untuk tampil optimal dalam ajang yang menargetkan pencipta inovasi masa depan ini.

Ekspresi Tema Synapse City Menuju Hanoi

Acara tahun ini mengangkat tema utama Synapse City - Road to Hanoi yang menuntut para peserta untuk mengeksplorasi konsep kota masa depan. Konsep ini berpusat pada pemanfaatan teknologi cerdas untuk menjawab berbagai persoalan kompleks yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

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Peserta yang berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK ini diwajibkan memilih kategori yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kategori-kategori tersebut meliputi Explorer, Innovator, dan Master yang masing-masing memiliki tantangan teknis dan kreatif yang berbeda.

Fokus pada Solusi Inovatif dan Kolaborasi Tim

Keikutsertaan 45 tim dengan rincian 115 peserta menunjukkan antusiasme luar biasa dari kalangan pelajar terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Melalui platform kompetisi ini, peserta diberi kesempatan luas untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktik langsung di lapangan.

Kompetisi ini tidak hanya berfokus penguasaan keterampilan teknis robotika semata, tetapi juga mendorong para siswa menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan benar-benar aplikatif. Hal ini sejalan dengan visi untuk mempersiapkan talenta digital yang siap bersaing di kancah global.

Selain kemampuan coding dan engineering, peserta juga diminta untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi tim, berpikir kritis, serta kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Hal ini memastikan bahwa output dari kompetisi adalah sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri masa depan.

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Dampak Langsung bagi Ekosistem Pendidikan Teknologi

Perhelatan AIROC 2026 diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan teknologi di Indonesia melalui kompetisi tingkat nasional. Langkah ini membuka peluang bagi pelajar untuk saling berinteraksi, berbagi ide, dan menguji kreativitas di tengah tekanan waktu dan tuntutan teknis yang ketat.

Ajang ini menjadi indikator positif bagi perkembangan ekosistem teknologi di tanah air yang semakin mendukung inisiatif berbasis STEM. Pelajar yang berhasil mengungguli kompetisi ini diperkirakan akan mendapatkan peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam proyek-proyek teknologi nasional maupun internasional di masa mendatang.