Airlangga Pastikan Tax Holiday Tetap Berlanjut Meski Aturan Global Minimum Tax Berlaku

Pemerintah tetap melanjutkan fasilitas tax holiday untuk menjaga daya tarik investasi asing meski aturan Global Minimum Tax berlaku, kata Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap melanjutkan fasilitas tax holiday untuk menarik investasi asing, meskipun aturan Global Minimum Tax (GMT) sudah berlaku. Pernyataan itu disampaikan Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu terburu-buru menjadi pionir penerapan GMT di kawasan. Sikap tersebut menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintah dalam menghadapi perubahan aturan pajak internasional.

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Indonesia Tidak Terburu-buru Menerapkan GMT

Indonesia memilih untuk tidak menjadi negara pertama yang menerapkan Global Minimum Tax di kawasan Asia Tenggara. Keputusan ini diambil karena situasi global menunjukkan sejumlah negara masih mengkaji ulang kebijakan pajak minimum internasional tersebut.

Airlangga menilai kondisi global yang dinamis membuat pemerintah perlu menimbang langkah secara hati-hati. Dengan pertimbangan itu, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan pemberian tax holiday guna menjaga daya tarik investasi nasional.

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Airlangga juga menyebut Kanada sebagai contoh negara yang justru meluncurkan fasilitas insentif perpajakan. Skema insentif tersebut menerapkan tarif PPh sebesar 8 persen, jauh di bawah standar GMT yang ditetapkan sebesar 15 persen.

Posisi Pemerintah soal Tax Holiday dan Perdagangan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tax holiday tetap menjadi instrumen penarik investasi bagi Indonesia. Fasilitas ini, menurut Airlangga, tetap relevan meski aturan GMT mulai berlaku.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan melihat dampak lain dari kebijakan tersebut setelah perjanjian perdagangan diberlakukan. Pernyataan ini menunjukkan pemerintah menilai efek fasilitas perpajakan tidak bisa dilepaskan dari kerangka perdagangan internasional.

Dalam penjelasannya, Airlangga menegaskan bahwa persoalan penyelarasan GMT akan dibahas lebih lanjut setelah penandatanganan kerja sama perdagangan internasional. Dengan begitu, penyesuaian aturan pajak minimum belum menjadi keputusan final dalam waktu dekat.

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Dampak bagi Investor dan Langkah Selanjutnya

Bagi investor asing, keberlanjutan tax holiday menjadi sinyal bahwa Indonesia masih menawarkan insentif perpajakan di tengah perubahan aturan pajak global. Pemerintah berharap kebijakan ini tetap menjaga minat investasi masuk ke dalam negeri.

Penyelarasan GMT dengan aturan nasional masih menunggu tahapan berikutnya, yaitu penandatanganan kerja sama perdagangan internasional. Sampai tahap tersebut selesai, pemerintah belum menetapkan jadwal penerapan GMT secara rinci dalam pernyataan yang disampaikan Airlangga.