Airlangga Hartarto Jelaskan Syarat Perlakuan Khusus DHE SDA bagi Perusahaan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan syarat perusahaan memperoleh perlakuan khusus DHE SDA, termasuk penempatan minimal 30% selama tiga bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan syarat bagi perusahaan yang bisa memperoleh perlakuan khusus dalam kewajiban pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam ( DHE SDA). Penjelasan itu disampaikan kepada awak media di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat (10/11/2026).

Dalam skema tersebut, kewajiban penempatan DHE SDA hanya 30% dan paling sedikit tiga bulan untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas. Perusahaan penerima perlakuan khusus juga diperbolehkan menempatkan dan menukarkan rupiah di luar himpunan bank milik negara (himbara).

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Syarat Perusahaan Penerima Perlakuan Khusus DHE SDA

Syarat pertama, perusahaan harus berasal dari negara yang memiliki kerja sama bilateral atau perjanjian multilateral dengan Indonesia. Saat ini, negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Airlangga menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki kerja sama bilateral atau perjanjian multilateral tersebut dapat memperoleh perlakuan khusus. Syarat ini menjadi dasar utama sebelum perusahaan memenuhi kriteria lainnya.

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Syarat kedua, pemegang saham perusahaan harus berasal dari negara-negara yang disebutkan di atas dengan porsi kepemilikan paling sedikit 10%. Sebagai contoh, sebuah perseroan terbatas yang berdiri atas nama Indonesia dengan investor dari negara lain dapat memperoleh perlakuan khusus selama investor tersebut berasal dari negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia dan memiliki saham minimal 10%.

Pemerintah juga tengah mengkaji perubahan kriteria bagi perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus DHE SDA. Jika perseroan terbatas didirikan oleh investor dari negara lain, perusahaan wajib mengungkapkan pemilik manfaat utama atau ultimate beneficial owner (UBO).

Pengaturan Umum dan Pengaturan Khusus DHE SDA

Pemerintah mengatur DHE SDA dalam dua bentuk, yakni pengaturan umum dan pengaturan khusus. Pengaturan umum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam pengaturan umum, seluruh eksportir sumber daya alam di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan devisanya ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus. Untuk nonmigas, penempatannya sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan, sedangkan untuk migas paling sedikit 30% dan paling singkat tiga bulan.

Pada pengaturan umum, bank penempatan dan penukaran rupiah adalah badan usaha milik negara (BUMN). Bank yang disebutkan antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

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Pengaturan khusus tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Dalam aturan ini, DHE SDA tetap wajib 100% dimasukkan ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus, tetapi jumlah yang wajib ditempatkan hanya paling sedikit 30% dan paling singkat tiga bulan untuk sektor migas dan nonmigas.

Dampak bagi Eksportir dan Langkah Berikutnya

Perluasan cakupan perlakuan khusus juga menyasar eksportir berbentuk badan usaha tetap (BUT). Airlangga menjelaskan bahwa BUT merupakan badan usaha yang didirikan di luar negeri, biasanya terdapat dalam kontrak karya migas atau kontraktor migas dengan kepemilikan asing 100%.

Bagi eksportir, perubahan ini berarti perusahaan dengan struktur kepemilikan asing tertentu dapat memperoleh keleluasaan penempatan DHE SDA dibandingkan pengaturan umum. Di sisi lain, pemerintah tetap mewajibkan pengungkapan UBO agar identitas pemilik manfaat utama tercatat dengan jelas.

Airlangga menyebut UBO perusahaan harus dimasukkan ke Kementerian Hukum agar status kepemilikan menjadi jelas. Ketentuan ini menjadi langkah administratif yang perlu dipenuhi perusahaan yang ingin memanfaatkan perlakuan khusus, sementara kriteria final masih dalam kajian pemerintah.