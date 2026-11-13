AirBorneo Luncurkan Rute Baru Jakarta-Kuching Bawa Artis Indonesia ke Konser

AirBorneo meluncurkan penerbangan perdana Jakarta-Kuching membawa musisi Indonesia ke Manggung di Muara 2026, memperkuat konektivitas dan industri kreatif.

Penerbangan perdana AirBorneo pada rute Jakarta ke Kuching resmi dimulai dengan membawa dua musisi Indonesia ke Sarawak, Malaysia. Rute penerbangan baru ini menjadi strategi untuk mendukung industri kreatif dan pariwisata kawasan Asia Tenggara. Acara yang menjadi tujuan perjalanan utama adalah konser Manggung di Muara 2026 di Kuching pada 14 November 2026. Kehadiran kedua artis tersebut menandai dimulainya kerjasama strategis antara maskapai dan penyelenggara musik lokal.

Detail Rute dan Jadwal Penerbangan

AirBorneo menawarkan tiga kali penerbangan langsung dalam satu minggu untuk rute strategis ini. Jadwal penerbangan dijadwalkan pada hari Senin, Jumat, dan Minggu setiap minggunya. Maskapai menyediakan dua kelas layanan utama dengan fasilitas dan harga yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan MY397 berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 16.55 WIB. Pesawat tersebut tiba di Kuching pada pukul 19.45 waktu setempat untuk perjalanan ke arah timur.

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Untuk perjalanan kembali dari Kuching ke Jakarta, penumpang dapat menggunakan penerbangan MY396. Pesawat ini berangkat dari Kuching pada pukul 15.10 waktu setempat dan mendarat di Jakarta pada pukul 16.00 WIB. Tarif tiket kelas ekonomi ditawarkan mulai dari RM399 sekali jalan. Sementara itu, tiket untuk kelas bisnis dimulai dari harga RM888 sekali jalan dengan fasilitas lebih premium.

Partisipasi Musisi dan Visi Kolaborasi

Dua musisi Indonesia yang menjadi penumpang perdana adalah Nadhif Basalamah dan Ari Lesmana. Mereka dijadwalkan tiba di Kuching sehari sebelum tampil dalam konser besar. Penyelenggara konser, Wazai Creative Solution, juga melibatkan musisi internasional lainnya dalam festival tersebut. Mohamad Sofian Bujang atau Chopie Cakap mengonfirmasi akan membawa Aisha Retno dari Kuala Lumpur dan Aziz Harun dari Brunei Darussalam.

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Konser tersebut dirancang sebagai wadah bagi musisi dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk berbagi panggung. Chopie Cakap menekankan bahwa musik dapat menyatukan berbagai latar budaya meskipun terdapat perbedaan bahasa. Penyelenggara berharap pertunjukan ini dapat menarik kembali perhatian masyarakat terhadap kegiatan konser musik secara langsung. Sebelumnya, Wazai Creative Solution pernah sukses menggelar konser tunggal dengan Andmesh Kamaleng.

Dampak Ekonomi dan Apresiasi Resmi

Kementerian Pariwisata, Industri Kreatif, dan Seni Pertunjukan Sarawak mengapresiasi kerjasama ini secara resmi. Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menilai bahwa kolaborasi antara sektor penerbangan dan industri kreatif saling mendukung. Ia menyatakan bahwa kerja sama semacam ini dapat meningkatkan pergerakan wisatawan ke kawasan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal di Sarawak dan Indonesia.

Wisatawan yang tiba di Kuching memiliki berbagai opsi untuk menjelajahi daya tarik wisata setempat. Kuching Waterfront menjadi lokasi utama penyelenggaraan konser Manggung di Muara 2026. Kawasan tepi Sungai Sarawak ini menawarkan suasana terbuka yang berbeda dari pertunjukan di dalam ruangan. Pengunjung dapat melihat Jembatan Darul Hana dan gedung Dewan Undangan Negeri Sarawak dari lokasi tersebut.

Atraksi Wisata dan Fasilitas Bandara

Night show air mancur bermusik menjadi atraksi menarik yang dapat disaksikan di malam hari. Wisatawan juga dapat menggunakan sampan tradisional untuk menyeberangi Sungai Sarawak. Transportasi ini menghubungkan pusat kota dengan kawasan permukiman di seberang sungai. Destinasi lain yang direkomendasikan adalah Kampung Budaya Sarawak untuk mengenal keberagaman budaya lokal.

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Kampung Budaya Sarawak memperkenalkan kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat Iban serta lainnya. Maskapai AirBorneo juga menyediakan fasilitas tambahan untuk kenyamanan perjalanan penumpang. Penumpang kelas ekonomi mendapat izin bagasi kabin 10 kilogram dan bagasi tercatat 18 kilogram. Kelas bisnis memberikan hak bagasi kabin 15 kilogram dan bagasi tercatat 33 kilogram. Fasilitas pemilihan kursi serta penyediaan makanan dan minuman juga tersedia selama penerbangan.