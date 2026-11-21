Airbnb memperingati 25 tahun Kabhi Khushi Kabhie Gham dengan pengalaman menginap di Rumah Raichand, Mumbai, pada Desember 2026. Reservasi dibuka 23 November.

Platform homestay global Airbnb meluncurkan inisiatif nostalgia unik dengan menghadirkan kembali Rumah Raichand, tempat tinggal fiksi ikonik dari film Bollywood legendaris Kabhi Khushi Kabhie Gham, ke dalam kenyataan. Event eksklusif ini dirancang khusus untuk memperingati ulang tahun ke-25 peluncuran film tersebut yang telah menjadi budaya pop global selama lebih dari dua dekade. Pengalaman berjudul "At Home with the Raichands" ini memungkinkan para penggemar untuk masuk ke dalam dunia visual film yang sebelumnya hanya dapat dinikmati melalui layar lebar.

Detail Pengalaman Mengunjungi Rumah Raichand

Kebijakan dan mekanisme acara ini mengajak pengunjung untuk menjelajahi sudut-sudut rumah yang sangat lekat dengan perkembangan kisah keluarga Raichand selama durasi dua jam. Pengunjung dapat mengeksplorasi elemen-elemen arsitektural dan dekoratif yang detail, termasuk tangga megah yang menjadi latar belakang adegan penting, ruang kerja keluarga yang berfungsi sebagai pusat strategi bisnis, hingga lemari pakaian milik karakter Poo. Setiap ruangan dirancang untuk memancing memori kolektif penonton tentang momen-momen emosional dalam cerita tersebut.

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Selain eksplorasi visual, Airbnb menyediakan tur audio imersif yang memandu pengunjung melalui setiap ruangan, mulai dari ruang tamu hingga area pribadi. Narasi dalam audio ini menghidupkan kembali adegan-adegan film klasik dan memberikan konteks mendalam mengenai desain interior serta ornamen khas yang menghiasi setiap sudut rumah. Pengunjung dapat mengikuti alur cerita secara interaktif, berhenti sejenak untuk mengamati detail spesifik, dan mengenang momen favorit mereka sepanjang perjalanan di dalam rumah tersebut.

Salah satu sorotan utama dari pengalaman ini adalah area lemari pakaian Poo yang dihadirkan kembali dengan inspirasi langsung dari gaya busana karakter yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Ruangan ini menampilkan detail kostum dan aksesori yang membuat Poo menjadi salah satu ikon fashion paling membekas di kalangan penonton. Pengunjung diberi kesempatan untuk melihat koleksi ikonik tersebut dan menikmati momen foto di area cermin yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman visual yang otentik.

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Partisipasi Sutradara dan Karakter Ikonik

Sutradara Karan Johar bertindak sebagai pemandu utama dalam pengalaman ini, bersama dengan representasi karakter Poo dan Rohan Raichand. Kehadiran Karan Johar bertujuan untuk membawa penggemar menyusuri kembali kisah emosional yang telah menemani berbagai generasi sejak film pertama kali dirilis. Ia menekankan bahwa film ini bukan hanya tentang drama keluarga, tetapi juga tentang rasa memiliki, hubungan antarindividu, dan makna sebenarnya dari sebuah rumah.

Pesan yang disampaikan Karan Johar menyoroti dampak jangka panjang dari Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ia mencatat bahwa ada penonton yang mengidolakan film ini 25 tahun lalu dan kini ada generasi baru yang mengutip dialog ikonik, meniru penampilannya, serta jatuh cinta pada setiap karakternya. Aktivitas menulis pesan spesial untuk orang terkasih juga tersedia sebagai bagian dari pengalaman, mengambil inspirasi dari tema cinta dan keluarga yang kuat dalam film tersebut. Pengunjung dapat membawa pulang kenang-kenangan fisik sebagai bukti telah mengikuti pengalaman eksklusif ini.

Tanggal Pelaksanaan dan Syarat Pemesanan

Pengalaman Rumah Raichand ini secara resmi berlangsung di Mumbai pada tanggal 1 hingga 6 Desember 2026. Kuota peserta dibatasi secara ketat untuk hanya 180 tamu agar tetap terjaga kualitas dan eksklusivitasnya. Permintaan pemesanan dibuka secara resmi pada tanggal 23 November 2026 pukul 13.30 WIB melalui laman resmi Airbnb. Prosedur pemesanan menerapkan sistem first-come-first-served di mana setiap reservasi berlaku untuk satu tamu utama beserta seorang pendamping tanpa biaya tambahan.

Para peserta yang terpilih diwajibkan menunjukkan identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai syarat verifikasi keabsahan. Meskipun tidak berbentuk kompetisi, seluruh permintaan tetap tunduk pada ketentuan dan peraturan pemesanan yang ditetapkan oleh Airbnb. Biaya perjalanan pulang-pergi ke Mumbai ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing tamu peserta. Penting untuk dicatat bahwa kehadiran fisik Kareena Kapoor sebagai Poo maupun Karan Johar tidak termasuk dalam paket pengalaman ini.

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Dampak Industri dan Perspektif Eksekutif

Amanpreet Singh Bajaj, Country Head Airbnb India dan Asia Tenggara, menjelaskan bahwa selama 25 tahun, Kabhi Khushi Kabhie Gham telah menyatukan berbagai generasi melalui karakter, musik, dan pesan abadinya. Ia menandaskan bahwa Rumah Raichand adalah salah satu rumah fiksi yang tumbuh bersama penonton dan terasa begitu dekat di hati masyarakat global.

Inisiatif ini mencerminkan strategi Airbnb untuk berkolaborasi dengan properti ikonik dan warisan budaya populer guna menciptakan pengalaman perjalanan yang bermakna. Dengan menggabungkan teknologi tur audio imersif dan desain interior yang akurat, Airbnb berhasil menerjemahkan fantasi penonton menjadi realitas fisik yang dapat diakses. Langkah ini juga menunjukkan potensi besar dari ekonomi pengalaman di mana narasi film dapat diterjemahkan menjadi produk turisme yang berkelanjutan dan bernilai tinggi bagi penggemar setia di seluruh dunia.