AirAsia meninjau kebijakan penggunaan perangkat pengaman anak

AirAsia melakukan peninjauan kebijakan penggunaan perangkat pengaman anak setelah keluarga dengan anak cerebral palsy diturunkan dari penerbangan Singapura-Kuching. Pihak maskapai menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan persyaratan keselamatan yang berlaku saat itu.

AirAsia melakukan peninjauan kebijakan penggunaan perangkat pengaman anak setelah keluarga dengan anak cerebral palsy diturunkan dari penerbangan Singapura-Kuching. Pada Rabu, 3 Juni 2026, AirAsia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan persyaratan keselamatan yang berlaku saat itu.

Chief Safety and Quality Officer AirAsia X, Kapten Saravanan Subramaniam, mengatakan pihak maskapai saat ini sedang mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan perangkat pengaman khusus bagi anak-anak. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap insiden yang memicu perdebatan mengenai aksesibilitas dan layanan penerbangan bagi penumpang berkebutuhan khusus. AirAsia menegaskan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama, sembari berupaya memastikan kebijakan yang diterapkan dapat dipahami lebih jelas oleh seluruh penumpang dan petugas operasional.

Kasus ini mencuat setelah seorang wanita bernama Syarifah Ella Wan Wahab mengunggah keluhannya di Facebook pada 28 Mei 2026. Dalam unggahan tersebut, ia mengaku keluarganya diturunkan dari penerbangan AirAsia rute Singapura-Kuching pada 26 Mei karena penggunaan kursi khusus untuk putrinya yang merupakan penyandang quadriplegic cerebral palsy. Syarifah menjelaskan bahwa dirinya, suami, tiga anak, dan seorang asisten rumah tangga telah berada di dalam pesawat ketika petugas darat dan awak kabin mendatangi mereka.

Menurutnya, pilot memutuskan untuk tidak mengizinkan penggunaan kursi khusus milik putrinya meskipun perangkat tersebut telah mengantongi sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA). Ia dan seluruh anggota keluarganya lalu diminta turun dari pesawat di Bandara Changi. Ia menyebut petugas darat mengetahui kondisi medis putrinya dan bahkan sempat menanyakan berat kursi serta kebutuhan khusus anak tersebut. Syarifah mengaku tidak menerima penjelasan yang rinci mengenai alasan keselamatan atau pertimbangan operasional yang mendasari keputusan tersebut.

Menurutnya, pihak maskapai berulang kali hanya menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan AirAsia. Keluarga mempertanyakan kebijakan AirAsia karena kursi khusus yang sama sebelumnya pernah digunakan tanpa kendala dalam penerbangan mereka. Hanya setelah mereka berulang kali meminta klarifikasi, salah satu anggota kru menjelaskan bahwa kursi tersebut hanya diperbolehkan untuk anak berusia antara enam bulan hingga tiga tahun dengan berat badan maksimal 18 kilogram. Dalam unggahannya, Syarifah juga mempertanyakan dasar penerapan kebijakan tersebut.

Menurutnya, kursi khusus yang digunakan putrinya bukan ditujukan untuk anak kecil pada umumnya, melainkan merupakan kebutuhan medis yang membantu memastikan kenyamanan dan keamanan anaknya selama penerbangan. Ia menyoroti fakta bahwa putrinya sebelumnya pernah beberapa kali terbang menggunakan AirAsia dengan kursi yang sama tanpa kendala. Karena itu, ia mempertanyakan apakah kebijakan yang disebutkan pihak maskapai memang baru diterapkan atau justru tidak dijalankan secara konsisten pada penerbangan-penerbangan sebelumnya.

AirAsia melakukan peninjauan kebijakan penggunaan perangkat pengaman anak untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi layanan penumpang. Menurutnya, setelah seluruh keluarga diturunkan dari pesawat, pihak maskapai menawarkan kemungkinan untuk memindahkan mereka ke penerbangan berikutnya menuju Kuching





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Airasia Perangkat Pengaman Anak Cerebral Palsy Keselamatan Penerbangan

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