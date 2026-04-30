Air Hangat Laut Dalam Melelehkan Lapisan Es Antartika dari Bawah Selama Dua Dekade

Ilmuwan dari University of Cambridge menemukan bahwa air hangat dari lautan dalam telah melelehkan lapisan es Antartika dari bawah selama dua dekade terakhir. Penemuan ini menandakan ancaman serius bagi stabilitas rak es alami di Antartika , yang berpotensi mempercepat aliran gletser daratan dan meningkatkan permukaan air laut secara global.

Riset yang dipimpin oleh para ilmuwan dari University of Cambridge mengungkapkan bukti langsung bahwa massa air hangat yang berasal dari kedalaman laut, yang dikenal sebagai circumpolar deep water, telah meluas selama dua dekade terakhir ke wilayah landas kontinen Antartika. Fenomena ini sangat berbahaya karena panas tidak menyerang permukaan es, melainkan menyusup dari bawah rak-rak es dan melemahkannya dari fondasi.

Jika struktur rak es melemah atau bahkan runtuh, es dari daratan utama Antartika dapat meluncur lebih cepat ke lautan, yang akan mempercepat kenaikan muka air laut dunia. Total cadangan es di benua Antartika diperkirakan cukup untuk menaikkan permukaan laut global hingga sekitar 58 meter jika seluruhnya mencair, meskipun skenario ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Selain berdampak pada kenaikan permukaan laut, perubahan di Samudra Selatan juga dapat mengganggu sistem iklim global.

Kawasan ini berperan penting dalam menyerap panas berlebih dan mendistribusikan energi serta karbon ke seluruh dunia. Peneliti menegaskan bahwa proses ini bukanlah ancaman masa depan, melainkan sudah berlangsung saat ini dan kemungkinan telah berkembang diam-diam selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terdeteksi. Luas es laut di Antartika selama musim dingin tahun ini mencapai titik terendah ketiga sejak pemantauan satelit dimulai hampir setengah abad lalu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi kawasan Antartika secara signifikan.

Para ilmuwan menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap kondisi lautan dan lapisan es di Antartika untuk memahami dampak jangka panjang dari perubahan ini. Mereka juga menyarankan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim harus dipercepat untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar pada ekosistem Antartika dan sistem iklim global





