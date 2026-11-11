AI Peningkatkan Konsumsi Listrik AS, Menjadi Rekor Tiga Tahun Berturut-turut

Peningkatan permintaan listrik AS dipicu penggunaan AI, memecahkan rekor konsumsinya akan berlanjut di tahun 2026, saksi laporan EIA terbaru. Konsekuensi ini menyoroti kebutuhan energi besar di sektor data center dan elektrifikasi rumah tangga.

Penggunaan kecerdasan buatan di dunia data center telah menimbulkan lonjakan tajam dalam permintaan listrik di Amerika Serikat. Menurut laporan Short‑Term Energy Outlook terbaru Badan Informasi Energi AS (EIA), total permintaan listrik akan melonjak menjadi 4.306 miliar kilowatt‑jam pada 2026, berikut 4.370 miliar pada 2027. Angka ini menempatkan AS pada rekornya ketiga berturut‑turut sebagai konsumen listrik tertinggi di dunia.

Permintaan Listrik Tinggi Dinyatakan Berkat Data Center AI

EIA menegaskan bahwa pendorong utama pendinginan permintaan energi adalah pembangunan pusat data besar khusus untuk pemrosesan model AI generatif. Fasilitas ini memerlukan pasokan energi tanpa henti dalam skala megawatt, sehingga ketergantungan pada listrik menjadi sangat tinggi. Selain itu, akselerasi elektrifikasi di sektor rumah tangga dan industri turut memperparah kebutuhan energi, meninggalkan jejak pada sektor komersial dan residential sekitar 1.557 miliar serta 1.546 miliar kWh pada 2026.

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Kapasitas Pembangkit Terdepan Melompat, Gas Alam Tinggi

Untuk menampung laju permintaan, EIA mencatat kenaikan pemanfaatan gas alam ke puncak 37,4 miliar kaki kubik per hari pada 2026, melampaui 36,8 miliar saat 2024. Sementara itu, persentase energi terbarukan dalam bauran listrik akan meningkat dari 24% pada 2025 menjadi 28% pada 2027. Namun, proporsi pembangkit batu bara terus menurun dari 17% ke 15% dalam dua tahun ke depan.

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Dampak Global bagi Industri Teknologi

Perubahan ini menjadi peringatan keras bagi pemain teknologi global bahwa adopsi AI tak sekadar pertarungan algoritma, melainkan juga pertarungan pengamanan pasokan listrik berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan energi yang cepat menuntut industri energi Amerika Serikat memperluas kapasitas pembangkit dan memperkuat sistem grid nasional, sehingga konsekuensi ini juga memengaruhi pasar energi global, harga gas, dan kebijakan energi terbarukan di berbagai negara.