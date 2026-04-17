AI Deteksi Pengadaan Aneh Senilai Miliaran Rupiah di Kementerian dan Daerah

Seorang pengembang memperlihatkan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan yang berhasil mengidentifikasi sejumlah pengadaan barang dan jasa bernilai fantastis serta dinilai janggal di berbagai instansi pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga kementerian.

Sebuah inovasi menarik datang dari pengembang teknologi, Abil Sudarman, yang melalui akun media sosial pribadinya memamerkan sebuah sistem peringatan dini atau early warning system berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem canggih ini dirancang khusus untuk mendeteksi aktivitas pengadaan barang dan jasa yang mencurigakan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari level daerah, provinsi, kabupaten, hingga kementerian di seluruh Indonesia.

Dalam sebuah demonstrasi yang dibagikan melalui video di akun Instagramnya, Abil Sudarman secara gamblang menunjukkan bagaimana AI buatannya bekerja dalam mengidentifikasi setiap pengadaan yang berpotensi janggal. Dalam salah satu unggahan videonya, Abil Sudarman secara spesifik menyoroti temuan AI-nya terkait pengadaan yang dianggap paling aneh pada tahun ini, yang dimenangkan oleh sebuah unit kerja bernama Komdigi. 'Pengadaan tahun ini yang gue lihat paling aneh, dimenangkan oleh Komdigi. Kalau kemarin loker aneh, sekarang pengadaan teraneh,' ujar Abil Sudarman dalam cuplikan video yang memicu rasa penasaran publik.

AI tersebut bekerja dengan menganalisis data pengadaan publik yang luas, mencari pola-pola yang tidak biasa, lonjakan harga yang signifikan, atau alokasi anggaran yang tampaknya tidak proporsional dengan kebutuhan yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada publik dan pemangku kepentingan terkait agar potensi penyalahgunaan atau pemborosan anggaran publik dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Salah satu temuan paling mengejutkan yang berhasil diidentifikasi oleh AI ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk sewa tanaman hias. Pengadaan ini mencakup kebutuhan untuk lantai 7 gedung Komdigi, ruang kerja Wakil Menteri, dan bahkan rumah dinas Menteri. Anggaran yang disiapkan untuk keperluan estetika ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 1,17 miliar untuk masa sewa selama 12 bulan. Abil Sudarman menyindir keras alokasi anggaran tersebut, 'Rp 1 miliar buat sewa tanaman hias, buat apaan itu? Gue rasa dia bikin Garden by the Bay yang kayak di Singapura.' Menurut analisis AI, pengadaan ini dilabeli sebagai 'aneh' karena nilainya dianggap sangat berlebihan untuk sekadar kebutuhan estetika yang tidak bersifat esensial. AI memberikan label ini karena menyoroti bahwa besaran anggaran tersebut jauh melampaui apa yang wajar dikeluarkan untuk penataan ruangan, terlebih lagi jika dibandingkan dengan prioritas pembangunan atau pelayanan publik lainnya.

Tidak berhenti di situ, kecerdasan buatan tersebut kembali menandai sebuah pengadaan terkait dengan tanaman, yakni sewa taman indoor di lingkungan kementerian. Pengadaan ini pun memiliki nilai anggaran yang cukup signifikan, yaitu Rp 1,14 miliar per tahun. Teknologi AI ini menilai anggaran untuk sewa taman indoor tersebut sebagai belanja yang masuk kategori non-prioritas. Lebih lanjut, AI menyoroti bahwa pengadaan semacam ini berpotensi besar untuk memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat luas terkait bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh instansi pemerintah. Penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran atau terkesan mewah dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sistem peringatan dini berbasis AI ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik, sehingga alokasi dana masyarakat dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk hal-hal yang cenderung bersifat pemborosan atau tidak esensial. Temuan-temuan ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara proaktif untuk mengawasi dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih bijak dan bertanggung jawab di masa mendatang, serta mendorong setiap instansi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan setiap pengadaan, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Keberadaan AI ini bukan untuk mendiskreditkan, melainkan untuk mendorong perbaikan dalam sistem pengadaan negara agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »