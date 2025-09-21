AI dan Coding: Keharusan untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia

Indonesia perlu segera mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan coding ke dalam kurikulum sekolah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di era digital. Perdebatan yang berkepanjangan terkait waktu yang tepat untuk memperkenalkan AI dapat berakibat fatal bagi masa depan bangsa. Keterlambatan ini berpotensi membuat anak-anak Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi, bukan pencipta.

Minggu, 21 September 2025 08:01 WIB

Dua siswa mengikuti pembelajaran coding berbasis Arduino pada pameran karya siswa di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Bumi yang berputar pada porosnya tidak pernah menunggu siapa pun. Perubahan zaman terus terjadi, memaksa kita untuk beradaptasi atau tertinggal. Saat ini, dunia sedang mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dan coding sebagai bagian dari kurikulum sekolah.

Namun, Indonesia masih berkutat dalam perdebatan. Pertanyaan mendasar yang terus berulang adalah apakah AI harus diperkenalkan sejak dini atau cukup di perguruan tinggi. Perdebatan ini, meskipun terdengar logis di permukaan, dapat berakibat fatal jika dibiarkan berlarut-larut. Anak-anak Indonesia berpotensi kehilangan momentum emas untuk menjadi pencipta teknologi, dan malah hanya menjadi konsumen digital. Sementara itu, dunia telah bergerak maju dengan pesat. Tiongkok, sejak 2018, telah memasukkan mata pelajaran AI dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, bekerja sama dengan SenseTime untuk buku teks resminya. India menawarkan opsi AI mulai kelas enam. Inggris bahkan lebih progresif, mewajibkan coding sejak anak berusia lima tahun. Finlandia dan Estonia menjadikan coding sebagai bagian integral dari pendidikan dasar. Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang beragam di berbagai negara bagian, dengan beberapa mewajibkan coding dan yang lain masih berdebat, namun arah integrasi AI semakin jelas. Negara-negara Timur Tengah, terutama UEA dan Arab Saudi, juga menunjukkan kecepatan, langsung mengintegrasikan strategi nasional AI ke dalam kurikulum. Singapura, sebagai contoh, meluncurkan program AI for Everyone dan AI for Students sejak 2019 untuk membiasakan anak-anak dengan teknologi ini sejak dini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia yang masih terjebak dalam keraguan. Negara ini masih berpegang pada alasan klasik bahwa anak-anak harus menguasai pelajaran dasar terlebih dahulu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Penulis berbincang dengan seorang guru SMP di Depok yang menceritakan bagaimana murid-muridnya telah menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas, membuat cerita, dan bahkan merancang poster sederhana. AI telah merambah kelas melalui gawai anak-anak, dengan mereka menggunakan Midjourney untuk membuat ilustrasi dan Gemini untuk mencari informasi. Beberapa kreatif, sementara yang lain hanya menyalin tanpa pemahaman. Tanpa bimbingan yang memadai, proses belajar ini ibarat kendaraan balap tanpa rem, dapat membawa mereka ke garis finis kreativitas, tetapi juga dapat terjerumus ke dalam jurang informasi berbahaya. Kekeliruan lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa AI hanyalah aplikasi pintar siap pakai. Pandangan ini keliru. AI adalah ilmu dasar yang mencakup machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, hingga large language models. Jika generasi muda Indonesia hanya menjadi pengguna pasif, masa depan bangsa akan bergantung pada produk asing. Sebaliknya, pemahaman AI sejak dini akan membekali mereka dengan kemampuan membangun algoritma, menciptakan model, dan merumuskan solusi nyata bagi kehidupan. Oleh karena itu, AI dan coding harus dilihat sebagai literasi abad ke-21. Dulu, membaca, menulis, dan berhitung adalah fondasi utama. Sekarang, literasi digital, data, AI, dan coding memiliki peran yang sama pentingnya. Tujuannya bukan untuk mencetak semua anak menjadi programmer, tetapi untuk menanamkan pola pikir komputasional, logika analitis, kemampuan memecahkan masalah, dan keberanian untuk berinovasi. Tantangan utama yang sering muncul adalah kesiapan guru. Banyak yang berpendapat bahwa AI dan coding cukup diajarkan di fakultas teknik. Namun, pengalaman global menunjukkan hal sebaliknya. Inovasi besar dalam AI justru lahir dari berbagai bidang non-teknis. Dokter yang memahami AI dapat mendiagnosis pasien lebih cepat. Ekonom dapat menganalisis pola pasar dengan lebih akurat. Jurnalis menggunakan AI untuk verifikasi fakta berbasis data. Seniman menciptakan karya-karya baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Membatasi AI hanya di ruang teknik sama dengan menutup pintu peluang besar di berbagai profesi. Mengapa harus dimulai sejak SD dan SMP? Pertama, usia tersebut adalah masa keemasan belajar. Anak-anak memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, termasuk terhadap bahasa teknologi. Kedua, pada usia dini, kreativitas berkembang lebih cepat, dan AI melatih mereka untuk berani mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Ketiga, ini berkaitan dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anak SD hari ini akan berusia tiga puluhan ketika negara ini merayakan ulang tahun ke-100. Jika sejak dini mereka sudah melek AI, mereka dapat menjadi pencipta teknologi yang diakui dunia. Memasukkan AI dan coding ke dalam kurikulum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan





AI Coding Kurikulum Pendidikan Indonesia Emas 2045

