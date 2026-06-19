AHY Waspadai Penghilangan Karakter Usai Produksi Orang Pintar

Kuasa Hukum PPP Maluku menyesui penggiringan opini terkait putusan gugatan internal partai. Mereka berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan mengimbau kader tidak terpengaruh.

AHY mengingatkan agar tidak terjadi situasi di mana orang-orang pintar dihasilkan tetapi karakter hilang. Kuasa Hukum PPP Maluku, Wahyu Ingratubun, menanggapi aksi penggiringan opini yang dilakukan oleh Syarifus Syifaus Syarif selaku kuasa hukum tergugat DPP PPP terkait Putusan Perkara Nomor 186/Pdt.

Sus-Parpol/2026/PN Jakarta Pusat. Wahyu menyebutkan bahwa ada penggiringan opini yang menyesatkan, seakan-akan majelis hakim mengesahkan SK Plt. DPW Maluku yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Menurutnya, kuasa hukum tergugat terlalu gegabah dalam menafsirkan amar putusan tanpa memahami pertimbangan hukum majelis hakim sepenuhnya.

Padahal, majelis hakim hanya menilai dari sudut prosedur formil terhadap gugatan, bukan dari substansi gugatan. Amar putusan tidak menilai keabsahan SK Plt. DPW PPP Maluku tersebut. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena kurang syarat formil, sehingga pokok perkara tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Penggugat masih bisa mengajukan kembali gugatan dengan melengkapi syarat formil. Ini berbeda dengan gugatan yang ditolak yang berarti gugatan tidak dapat diajukan kembali untuk objek dan pihak yang sama. PUTUSAN mengimplementasikan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan telah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal partai sesuai UU Partai Politik dan AD/ART PPP, sehingga gugatan dianggap prematur dan tidak dapat diterima. Lebih lanjut, Wahyu mencatat bahwa Mahkamah PPP belum terbentuk oleh DPP PPP.

Sebaliknya, tergugat telah melakukan pelanggaran AD/ART dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal yang tidak diatur dalam pasal manapun. Menurut Anggaran Dasar Pasal 58 ayat 2, susunan pimpinan dan anggota Mahkamah Partai harus dibentuk oleh Formatur yang ditetapkan oleh forum Muktamar. DPP PPP tidak berwenang membentuk Mahkamah Partai. Wahyu menilai ada kekurangcermatan majelis hakim dalam mengambil keputusan, tetapi menghormatinya.

Sebagai warga negara yang taat hukum, mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum lanjutan. Wahyu juga menyerukan kader PPP di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku, agar tidak terpengaruh opini menyesatkan yang disebarkan oleh kuasa hukum tergugat. Menurutnya, dalam gugatan SK Plt. DPW PPP Maluku ini belum ada kemenangan atau kekalahan, masih ada upaya hukumContinued.

Mereka akan mengkaji konsekuensi hukum terhadap penyebaran opini menyesatkan tersebut, termasuk tuduhan pelanggaran UU ITE





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PPP Gugatan Internal Putusan Pengadilan Kasasi AHY

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