AHY Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Target Operasional Juni Mendatang

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Yogyakarta, dan berharap pembangunan dapat selesai sesuai target Juni mendatang. Sekolah ini akan menampung siswa SD, SMP, dan SMA serta dilengkapi fasilitas lengkap.

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung kemajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo , Daerah Istimewa Yogyakarta .

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. AHY menyampaikan optimisme bahwa pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan satu-satunya di Yogyakarta, dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut. Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model pendidikan inovatif yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta, terus dipercepat. Proyek ini dibangun di atas lahan yang cukup luas, yaitu 7,1 hektare, dan merupakan bagian dari program pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menginstruksikan agar sekolah-sekolah ini dapat mulai beroperasi pada Juni mendatang, memberikan kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Rencananya, kompleks Sekolah Rakyat ini akan terdiri dari 26 bangunan yang menampung pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain ruang kelas, fasilitas pendukung lainnya juga dibangun secara komprehensif, termasuk asrama yang nyaman bagi siswa yang berasal dari luar daerah, kantin yang menyediakan makanan bergizi, gedung olahraga modern untuk mendukung aktivitas fisik, serta fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru.

Keberadaan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif bagi para siswa. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat ini, termasuk dalam hal pendanaan, pengawasan, dan penyediaan tenaga pengajar berkualitas. Kehadiran Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan potensi anak-anak bangsa, membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, Sekolah Rakyat ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat ini, baik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun melalui pemberian sumbangan dan bantuan lainnya.

Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi contoh sukses pembangunan pendidikan di Indonesia.

KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

