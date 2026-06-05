AHY Tekankan Indonesia Jembatan Strategis ASEAN‑Eurasia di SPIEF 2026

Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan Indonesia siap memperkuat konektivitas dan kolaborasi antara ASEAN dan Eurasia melalui proyek infrastruktur, dekarbonisasi transportasi, dan ketahanan iklim pada sesi EAEU‑ASEAN di SPIEF 2026.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan pidato penting pada sesi EAEU‑ ASEAN dalam rangka St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 yang digelar di St. Petersburg, Rusia, pada 4 Juni 2026.

Dalam pernyataannya, AHY menegaskan kesiapan Indonesia menjadi jembatan strategis yang menghubungkan jaringan konektivitas, kolaborasi ekonomi, dan upaya pertumbuhan berkelanjutan antara negara‑negara ASEAN dan Eurasia. Ia menyoroti bahwa dunia kini berada dalam situasi yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasokan, tekanan pada ketahanan energi dan pangan, serta fragmentasi geopolitik. Menurutnya, tantangan‑tantangan tersebut harus dihadapi lewat kerja sama yang lebih erat, saling menguntungkan, dan berbasis pada prinsip kedaulatan serta kepentingan bersama





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