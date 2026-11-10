AHY Tanggapi Isu Gibran Mundur: Demokrat Harap Proses Konstitusi Berjalan Baik

Menteri AHY merespons kabar Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Partai Demokrat menegaskan pentingnya menjaga proses konstitusi yang sah dan transparan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan tanggapan resmi terkait rumor yang beredar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mengundurkan diri. AHY menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terkait langkah tersebut.

Posisi Partai Demokrat Terhadap Isu Mundur Gibran

AHY menjelaskan bahwa Partai Demokrat menunggu klarifikasi lebih lanjut dari sumber resmi sebelum mengambil sikap pasti. Partai ini berkomitmen untuk menghormati mekanisme demokrasi dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mengacu pada aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia. "Kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," ujar AHY pada Selasa, 10 November 2026.

Also read Demokrat Belum Tetapkan Sikap soal Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran

Partai Demokrat juga menekankan pentingnya menjaga prosedur konstitusi agar berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh dinamika politik yang sedang terjadi. AHY menyatakan bahwa fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat terus melakukan konsultasi internal untuk memantau perkembangan situasi terkini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan konklusif yang diambil oleh partai terkait posisi yang akan diisi jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Konfirmasi Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum pernyataan AHY, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah mengonfirmasi bahwa terdapat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pagi hari sebelumnya. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam konferensi pers, Prasetyo Hadi membongkar salah satu poin penting dari diskusi tersebut.

Advertisement

Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang akibat keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Konfirmasi dari pihak pemerintah pusat ini menjadi dasar kuat bagi munculnya spekulasi serius tentang perubahan komposisi kabinet atau kepemimpinan nasional.

Reaksi Gibran dan Konteks Hukum PTUN

Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka juga membenarkan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di sore hari yang sama. Namun, Gibran memilih untuk tidak secara langsung menanggapi kabar pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Ia lebih fokus pada saran-saran yang diberikan oleh presiden kepada dirinya terkait penanganan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap layaknya seorang ayah yang memberikan banyak masukan berharga. Salah satu saran utama dari presiden adalah agar Gibran untuk terus berjuang secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pernyataan Gibran ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan sengketa administratif yang sedang berlangsung tanpa secara langsung mengonfirmasi niat politik untuk mundur dari jabatannya.

Dampak Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Kabar pengunduran diri yang beredar ini telah menarik perhatian luas bagi pengamat politik dan masyarakat umum. Partai Demokrat, sebagai salah satu partai pendukung koalisi pemerintah, sedang berada dalam posisi untuk menentukan strategi komunikasi dan politik mereka ke depan. AHY menekankan bahwa tidak ada perkembangan konklusif pada hari tersebut, sehingga publik diminta untuk menunggu kemajuan situasi selanjutnya.

Advertisement

Partai Demokrat juga menginstruksikan para anggotanya di DPR untuk tetap berhati-hati dalam merespons isu-isu sensitif. Konsolidasi internal terus dilakukan untuk memastikan bahwa partai dapat memberikan dukungan yang konstruktif terhadap stabilitas pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menghindari miskomunikasi yang dapat memperburuk situasi politik saat ini. Semua pihak berharap proses pengambilan keputusan akan berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang telah disepakati bersama.