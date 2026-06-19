AHY: Potensi Indonesia Besar, Namun Mutu SDM dan Integritas Jadi Penentu

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Dalam studium generale di IPDN, dia menyampaikan bahwa bonus demografi akan menjadi aset hanya jika diiringi dengan kompetensi dan moral yang solid. Potensi alam dan demografis negara harus dikelola oleh generasi muda yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab, sehingga pendidikan harus menekankan keseimbangan antara kecerdasan dan akhlak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis strategis.

Namun,dia menekankan bahwa potensi tersebut hanya akan Optimal jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. AHY mengingatkan bahwa generasi muda, terutama milenial dan Generasi Z, akan menjadi garda terdepan dalam menggerakkan berbagai sektor strategis di masa depan, sehingga pendidikan harus menyeimbangkan antara kompetensi dan moral.

Dalam studium generale di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, AHY menyampaikan bahwa bonus demografi bisa menjadi kekuatan hanya apabila diiringi dengan kompetensi, karakter, dan integritas. Tanpa ketiga elemen tersebut, peluang besar justru bisa berubah menjadi tantangan. Ia menilai bahwa pembangunanSDM harus menjadi prioritas utama, karena kcwala largest potensi apapun tidak akan berarti tanpa manusia yang mampu mengelolanya dengan bertanggung jawab. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan cerdas, tetapi juga harus membentuk karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab publik.

Kecerdasan tanpa karakter dapatmelahirkan penyalahgunaan wewenang, sedangkan kemampuan tanpa integritas menciptakan tata kelola yang buruk. AHY mengapresiasi model pendidikan IPDN yang mengintegrasikan aspek akademik dengan pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan karakter kuat menjadi bekal penting bagi para praja yang kelak akan menjadi aparatur negara dan pemimpin daerah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode penentuan, di mana generasi muda saat ini akan menjadi pengambil keputusan di masa depan.

Mereka akan menentukan how sumber daya alam dikelola, pembangunan dijalankan, dan kesejahteraan rakyat diwujudkan. Masa depan Indonesia, katanya, tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh siapa yang mengelolanya. AHY menutup dengan mengajak para praja untuk terus meningkatkan kapasitas diri sekaligus menjaga integritas, karena bangsa membutuhkan generasi yang tidak hanya kompeten tetapi juga berani menjaga kejujuran dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab





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