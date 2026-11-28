Menteri AHY dan Mentrans Iftitah janji tindaklanjuti riset Tim Ekspedisi Patriot 2025 menjadi program konkret di wilayah transmigrasi untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Bandung - Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengonversi temuan riset mendalam dari Tim Ekspedisi Patriot menjadi program pembangunan yang konkret dan terukur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa hasil investigasi lapangan di berbagai kawasan transmigrasi tidak boleh berhenti sebatas laporan akademis belaka.

Komitmen ini disampaikan secara eksplisit dalam Konferensi Internasional Tim Ekspedisi Patriot 2025 yang diselenggarakan di Kota Bandung pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2026. Kedua pejabat tinggi tersebut menekankan urgensi penentuan penanggung jawab yang jelas bagi setiap inisiatif yang lahir dari temuan tim ekspedisi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang ditemukan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang terukur secara langsung bagi masyarakat di wilayah transmigrasi.

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Temuan Lapangan Meningkatkan Ekonomi Lokal

Berbagai temuan yang dihasilkan oleh tim ekspedisi dari perguruan tinggi negeri terkemuka menunjukkan dampak positif yang signifikan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai contoh konkret, di Kabupaten Fakfak, komoditas kompos yang diolah dari limbah pertanian dan peternakan berhasil menarik pesanan awal sebesar 50 ton. Pengembangan produk ini dibantu oleh pendampingan dari Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran, yang telah membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga setempat.

Di wilayah lain, tim dari Institut Teknologi Bandung berhasil memasang jaringan pipa sepanjang 480 meter di Lereh, Jayapura. Infrastruktur ini secara langsung memenuhi kebutuhan air bersih bagi fasilitas kesehatan di lokasi tersebut. Sementara itu, riset dari IPB University di Salor, Merauke, berhasil mengidentifikasi varietas padi unggul yang berpotensi menghasilkan panen hingga sembilan ton per hektare. Data ini menjadi acuan vital bagi petani lokal dalam memilih benih yang tepat untuk meningkatkan produktivitas.

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Perubahan Paradigma Pengukuran Keberhasilan Program

Menteri Koordinator AHY secara tegas menyatakan bahwa fokus utama bukan pada jumlah laporan yang dihasilkan, melainkan pada jumlah kehidupan yang dapat diperbaiki melalui implementasi temuan riset. Ia menekankan perlunya transformasi mendasar di mana riset harus diubah menjadi kebijakan, kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata, dan tindakan tersebut menghasilkan output yang dapat diukur. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak.

Selaras dengan pernyataan AHY, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengingatkan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi harus mampu menghubungkan potensi sumber daya alam setempat dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, infrastruktur, investasi, serta akses pasar. Sinergi ini penting agar warga transmigrasi dapat memanfaatkan teknologi pendampingan secara mandiri dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan dari peluang ekonomi yang diciptakan dan tingkat kemakmuran keluarga yang tercapai.

Empat Prioritas Tindak Lanjut dan Partisipasi Mahasiswa

Untuk menindaklanjuti rekomendasi riset yang paling menjanjikan, AHY meminta pemerintah dan perguruan tinggi untuk berfokus pada empat prioritas utama. Pertama, memperkuat infrastruktur dan konektivitas di daerah transmigrasi. Kedua, menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan potensi ekonomi lokal. Ketiga, memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, meningkatkan koordinasi yang erat antar kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, Program Tim Ekspedisi Patriot telah melibatkan total 3.476 peserta dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, sebanyak 2.000 peserta diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi. Sementara itu, pada tahun 2026 tercatat 1.476 peserta bertugas di 53 kawasan, dengan sekitar 1.200 orang di antaranya ditempatkan khusus di wilayah Papua. Rektor Universitas Padjadjaran Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita juga mendorong perguruan tinggi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium lapangan untuk melahirkan inovasi terapan.